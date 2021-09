Titanfall 3 powstaje? Respawn Entertainment zabiera głos w sprawie

fot. EA

Seria Titanfall zakończyła się na dwóch odsłonach i póki co na horyzoncie nie majaczą nawet zalążki na Titanfall 3. Ostatnio jednak gra pojawiła się w wycieku pozycji NVIDIA, który wprawdzie zawiera wiele absurdalnych tytułów, ale to wystarczyło, aby gracze zaczęli myśleć o nowych i niezapowiedzianych grach. Jedną z nich jest właśnie Titanfall 3. Do tych rewelacji postanowił odnieść się Jason Garza odpowiedzialny z Respawn Entertainment za komunikację z fanami.

Wszystkim tym, którzy czekają na nową odsłonę serii, ma on do przekazania złe wieści.

Nie róbcie sobie nadziei. Jak już wcześniej powiedziałem, obecnie nie pracujemy nad tym. Nie ma nic. Mamy wiele innych gier, nad którymi aktualnie pracujemy - Graza odpowiedział fanom.

O innych grach Graza nie wspomina. Tutaj jednak z dużym prawdopodobieństwem trzeba stwierdzić, że jedną z tych gier jest kontynuacja udanej produkcji Star Wars Jedi: Upadły zakon.