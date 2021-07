Twórcy Metroid Prime pracowali nad spin-offem serii The Legend of Zelda z Sheikiem w roli głównej

fot. Nintendo

Retro Studios to amerykańska firma, która zajmuje się tworzeniem gier na platformy Nintendo. To spod ich ręki wyszła m.in. seria Metroid Prime, która od 2002 roku cieszy się uznaniem graczy, a w produkcji znajduje się jej czwarta już odsłona. Okazuje się, że niewiele brakowało, a deweloperzy mogliby dopisać do swojego portfolio spin-off innej znanej marki, a konkretnie The Legend of Zelda.

Do sieci wyciekł dokument, w którym znalazły się informacje na temat gier Nintendo znajdujących się w produkcji w okolicach 2006 roku. Uwagę zwraca szczególnie jedna pozycja: "gra akcji z Sheikiem z serii The Legend of Zelda". Jeden z użytkowników Twittera zauważył, że obok zapisano katakaną "Retro Studios", co nie pozostawia żadnych wątpliwości, o czyj projekt chodzi.

https://twitter.com/MrTalida/status/1417602946792148993

Zgodnie z pojawiającymi się w sieci informacjami (pierwsze z nich wyciekły w maju 2020 roku, wtedy jednak nie było wiadomo nic na temat udziału Retro Studios), w grze mieliśmy wcielić się w jednego z ostatnich członków plemienia Sheikah. Produkcja ta miała zaoferować mroczniejszy klimat od głównego cyklu The Legend of Zelda.

Niestety ostatecznie z planów tych nic nie wyszło i zdecydowano się na anulowanie projektu. Przetrwały jednak grafiki koncepcyjne, które możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/Kyiosuke13/status/1415618685956415490