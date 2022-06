This War of Mine lekturą uzupełniającą w szkołach ponadpostawowych. Grę można pobrać za darmo

fot. 11bit Studios

W czerwcu 2020 pojawiły się pierwsze plany na wdrożenie gier od kanonu lektur szkolnych. Dziś zostało to oficjalnie potwierdzone: This War of Mine stało się lekturą uzupełniającą dla uczniów szkół ponadpodstawowych i jest dostępne do pobrania za darmo na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zamieszczono tam także dodatkowe materiały: instrukcję uruchomienia gry, broszurę informacyjną oraz scenariusz lekcji języka polskiego.

https://twitter.com/MEIN_GOV_PL/status/1541419506928685056

This War of Mine to produkcja stworzona przez polski zespół 11bit Studios. Opowiada ona o trudach wojny, jednak robi to nie z perspektywy żołnierza, a grupki cywilów, którzy starają się przeżyć w tych wyjątkowo trudnych okolicznościach, zmagając się nie tylko z zagrożeniem ze strony innych ludzi, ale też brakiem żywności czy leków. Gra zadebiutowała w 2014 roku na PC, z czasem doczekała się portów na konsole oraz urządzenie mobilne oraz okazała się sporym sukcesem - łącznie sprzedała się w nakładzie przekraczającym 7 milionów egzemplarzy.