Silent Hill powróci po trzynastu latach do kin. Zapowiedź nowej adaptacji kultowej serii gier
Sukces remake'u Silent Hilla 2 sprawił, że pokuszono się o nową kinową adaptację. Film otrzymał swoją pierwszą zapowiedź. Kto gra Jamesa i Mary? Sprawdźcie sami.
Po trzynastu latach od ostatniej adaptacji pora na kolejną próbę przeniesienia kultowej serii growych horrorów na wielki ekran. Stanie się to znów za sprawą reżysera Christophera Gansa, który w 2006 roku był odpowiedzialny za film Silent Hill - nie spodobał się on krytykom, którzy zaledwie w 34% wystawili pozytywne noty, ale lepiej odebrała go publiczność, w której przypadku licznik w Rotten Tomatoes zatrzymał się na 63%. Kontynuacja z podtytułem Apokalipsa została z kolei wyreżyserowana przez M. J. Bassetta. Gans pisał scenariusz do nowej adaptacji wraz z Sandrą Vo-Anh oraz Williamem Josefem Schneiderem.
Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"
Zdaniem sieci kina Cineverse, Return to Silent Hill ma być wierną adaptacją przenoszącą na ekran wydarzenia z 2. części serii gier, która oryginalnie ukazała się w 2001 roku, a potem otrzymała nowe życie za sprawą remake'u z 2024 roku.
W sieci zadebiutował zwiastun. W filmie w głównego bohatera, Jamesa Sunderlanda, wcieli się Jeremy Irvine. Rolę Mary Crane zagra z kolei Hannah Emily Anderson. W zwiastunie widzimy przebitki różnych scen, a w tym i legendarnego Pyramid Heada.
