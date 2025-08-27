Reklama
placeholder

Silent Hill powróci po trzynastu latach do kin. Zapowiedź nowej adaptacji kultowej serii gier

Sukces remake'u Silent Hilla 2 sprawił, że pokuszono się o nową kinową adaptację. Film otrzymał swoją pierwszą zapowiedź. Kto gra Jamesa i Mary? Sprawdźcie sami.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zwiastun 
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill fot. Cineverse
Reklama

Po trzynastu latach od ostatniej adaptacji pora na kolejną próbę przeniesienia kultowej serii growych horrorów na wielki ekran. Stanie się to znów za sprawą reżysera Christophera Gansa, który w 2006 roku był odpowiedzialny za film Silent Hill - nie spodobał się on krytykom, którzy zaledwie w 34% wystawili pozytywne noty, ale lepiej odebrała go publiczność, w której przypadku licznik w Rotten Tomatoes zatrzymał się na 63%. Kontynuacja z podtytułem Apokalipsa została z kolei wyreżyserowana przez M. J. Bassetta. Gans pisał scenariusz do nowej adaptacji wraz z Sandrą Vo-Anh oraz Williamem Josefem Schneiderem. 

Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"

Zdaniem sieci kina Cineverse, Return to Silent Hill ma być wierną adaptacją przenoszącą na ekran wydarzenia z 2. części serii gier, która oryginalnie ukazała się w 2001 roku, a potem otrzymała nowe życie za sprawą remake'u z 2024 roku.

W sieci zadebiutował zwiastun. W filmie w głównego bohatera, Jamesa Sunderlanda, wcieli się Jeremy Irvine. Rolę Mary Crane zagra z kolei Hannah Emily Anderson. W zwiastunie widzimy przebitki różnych scen, a w tym i legendarnego Pyramid Heada.

Najlepsze gry 2025 roku wg Metacritic [czerwiec]

10. Pipistrello and the Cursed Yoyo - 87

arrow-left
10. Pipistrello and the Cursed Yoyo - 87
fot. Pocket
arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zwiastun 
Return to Silent Hill
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Return to Silent Hill Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Hulk: Smash Everything
-

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

2 Alice in Borderland - 3. sezon
-

Nowy zwiastun 3. sezonu Alice in Borderland. Arisu rusza na ratunek Usagi

3 Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia
-

Oto historia ofiar seryjnego mordercy. Zwiastun i zdjęcia z nowego serialu Peacock

4 wielki marsz 2025
-

Puszczono widzom nową adaptację Kinga i zmierzono im tętno. Wyniki nie kłamią - byli przerażeni

5 Platige Image
-

Platige Image kręci horror! Znamy szczegóły

6 Spin-off Supernatural - Wayward Sisters
-

Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV