Returnal – twórcy zapraszają na podróż na Atropos. Zwiastun prezentuje miejsce akcji gry

Do tej pory marketing Returnal skupiał się przede wszystkim na przedstawieniu dynamicznych scen akcji. Nie będzie to jednak jedynym, co produkcja fińskiego studia Housemarqe ma do zaoferowania i wiele wskazuje na to, że gracze mogą spodziewać się też ciekawego klimatu i niepokojącej atmosfery, której nie powstydziłyby się horrory. Doskonałym tego dowodem jest nowy zwiastun.

Materiał zatytułowano Atropos – to nazwa planety, na której główna bohaterka, Selene, utknęła w pętli czasu. Ta będzie miała duże znaczenie dla rozgrywki, bo po każdej śmierci rozpoczniemy zabawę od początku.

Przypominamy, że Returnal zadebiutuje 30 kwietnia, wyłącznie na PlayStation 5. Gra będzie wykorzystywać możliwości nowej konsoli Sony, w tym szybki dysk SSD do znacznego skrócenia czasów ładowania czy kontroler DualSense – haptyczne wibracje pozwolą lepiej odczuwać broń, a adaptacyjne spusty pozwolą nam na wybór trybu wystrzału.