Filmy z przeszłości zbyt kontrowersyjne na rok 2022. Gdyby powstały dziś, wywołałyby burzę

Filmy budzą rozmaite kontrowersje właściwie od samego momentu powstania kina, a lista reżyserów, których z perspektywy czasu można określić mianem nadwornych skandalistów X Muzy, wydaje się nieustannie powiększać. Składa się jednak tak, że w ostatnich latach różne zjawiska społeczno-polityczne doprowadziły do istotnego przeformułowania myślenia opinii publicznej. Kwestie rasowe, walka o równouprawnienie płci, era #MeToo czy społeczne położenie mniejszości seksualnych - wszystko to doprowadziło do tego, że na dawne produkcje spoglądamy dziś inaczej.

Postanowiliśmy więc pokazać Wam te kontrowersyjne filmy z przeszłości, które wywołałyby burzę, gdyby powstawały w 2022 roku. Nasza lista z całą pewnością nie obejmuje wszystkich tego typu pozycji; wybraliśmy do niej te ekranowe historie, które naszym zdaniem najlepiej oddają zmianę kierunków myślenia opinii publicznej. Jesteśmy niemal przekonani, że dla części z Was określenie "kontrowersyjny" w kontekście danej produkcji może okazać się nadużyciem - wiele na tym polu zależy jednak od przyjętej perspektywy.

Rzeczywistość dookoła nas się zmienia, a wraz z nią przeobrażeniom ulega także samo kino. Nie chcemy w tym miejscu zachęcić Was do oceny tego procesu; to raczej zaproszenie do refleksji nad tym, że X Muza od dawien dawna jest odzwierciedleniem otaczającego nas świata. Czasem sama nadaje ton zmianom w jego obrębie.

Dawne filmy zbyt kontrowersyjne na 2022 rok. Dziś ich powstanie wywołałoby burzę

Jaja w tropikach (2008) – największe kontrowersje budzi rola Roberta Downeya Jr.; wcielił się on na ekranie w Kirka Lazarusa, białego australijskiego aktora, który w samym filmie portretuje czarnoskórego żołnierza podszywającego się pod wietnamskiego farmera – warto dodać, że Lazarus przeszedł specjalną operację „pigmentacji” skóry, zmieniając jej kolor z białego na czarny. Downey Jr. za rolę w filmie, który miał być satyrą na współczesne Hollywood i jednocześnie kpić ze słynnej metody aktorskiej, otrzymał nawet nominację do Oscara, lecz z biegiem czasu jego występ zaczął być krytykowany jako przejaw zjawiska nazywanego „blackface” (ucharakteryzowania białych aktorów na czarnoskórych).