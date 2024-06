Janusz Rewiński nie chciał powrócić jako Siara w Kilerze 3. Cezary Pazura wspomina aktora

fot. materiały prasowe

Kiler to jedna z najbardziej kultowych polskich komedii, która przebiła się do świadomości mas na wiele lat, a ikoniczne teksty i powiedzonka są używane aż do dziś. Nic dziwnego, że po dwóch udanych częściach powróciły po latach plany na stworzenie trylogii. Takie powroty stały się modne w kinach i Cezary Pazura wyrażał chęć do powrotu. Kiler 3 oficjalnie powstaje i trwają nad nim prace, ale niedawna śmierć Janusza Rewińskiego, który wcielał się w słynnego Siarę, mogła pokrzyżować plany. Aktor już przed laty zawiesił działalność zawodową, ale fani liczyli, że może uda się go nakłonić na powrót. To z oczywistych względów nie będzie możliwe, ale Cezary Pazura zdradził, że Janusz Rewiński i tak by tego nie chciał.

Janusz Rewiński nie chciał powrócić jako Siara w Kilerze 3

W wideo opublikowanym na Kanale Zero w serwisie YouTube, Cezary Pazura wspominał swojego przyjaciela. Okazuje się, że Janusz Rewiński nie chciał powrócić jako Siara w Kilerze 3:

Ostatni raz kiedy z nim rozmawiałem przez telefon – to było niedawno, kilka miesięcy temu – kiedy zadzwoniłem do niego i zapytałem go, czy zagra w Kilerze 3, gdyby taki film powstał. Usłyszałem w słuchawce: "nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany". I to były ostatnie słowa Janusza Rewińskiego, jakie usłyszałem: "nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany”