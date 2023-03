Kiler 3 powstanie! Znamy pierwsze szczegóły

materiały prasowe

Wygląda na to, że znaleźli się chętni do wyprodukowania filmu Kiler 3. Jak udało nam się ustalić, telewizja Kino Polska postanowiła ten pomysł przekuć w rzeczywistość. Ruszyły więc prace nad realizacją Kilera 3. Producenci z ramienia tej telewizji są już po wstępnych owocnych rozmowach z Cezarym Pazurą. Nie raz mówił on, że jest kilka dobrych scenariuszy na kontynuację tej historii. Marzy mu się powrót w stylu Toma Cruise'a w Top Gun: Maverick.

Od lat mówi się o powstaniu trzeciej części komediowego megahitu z 1997 roku, jakim był niewątpliwie film Kiler w reżyserii Juliusza Machulskiego. Niedawno temat podgrzał sam, grający tytułowego bohatera, Cezary Pazura, który wspomniał nam przed kamerą, że ma nawet pomysł, jak z sensem zrealizować film Kiler 3.

Nie wiemy na razie, czy oprócz Pazury ktoś jeszcze ze starej obsady zgodził się na powrót. Wyobrażamy sobie, że raczej nie powinno być problemu z namówieniem Małgorzaty Kożuchowskiej czy Jana Englerta, by wrócili do swoich ról. Największą niewiadomą jest Janusz Rewiński, który już dawno temu zawiesił swoją aktywność zawodową.

Kiler

Z naszych wiadomości wynika, że trwają teraz prace nad wybraniem odpowiedniego scenariusza i dopracowaniem go tak, by zadowolił zarówno nowych twórców, jak i fanów. Wiemy też, że przynajmniej na dziś Juliusz Machulski nie powróci na fotel reżysera nowej części.