Rewolucja na polskim rynku VOD: Polsat zapłaci twórcom tantiemy za produkcje

W USA scenarzyści i aktorzy walczą między innymi o większe tantiemy za tytuły, które można oglądać w serwisach streamingowych. Mało kto wie, że w Polsce artyści nie dostają żadnych pieniędzy za swoje produkcje wyświetlane na platformach. Dosłownie nic! Netflix może się chwalić, że serial Ranczo czy film Teściowie są oglądane przez miliony widzów. Niestety nie wiąże się to z korzyściami materialnymi dla ich twórców.

Doszło dziś do przełomowego wydarzenia. Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Grupa Polsat podpisały porozumienie, na mocy którego twórcy będą otrzymywać tantiemy za swoje produkcje wyświetlane przez Cyfrowy Polsat i spółki z Grupy Polsat Plus korzystające z utworów audiowizualnych. Strony objęły umową także kwestie dotyczące internetowej eksploatacji utworów, co jest pierwszym takim przypadkiem w naszym kraju. Jak już wspomnieliśmy, dotychczas takie umowy nie obejmowały VOD, a ustawa krajowa zatrzymała się na tantiemach z nośników Blu-ray i DVD.

Grupa Polsat Plus to jedna z największych polskich firm, będąca wiodącym dostawcą usług medialnych i telekomunikacyjnych, dlatego bardzo nas cieszy przedłużenie współpracy i kompleksowy zakres nowej umowy, która obejmuje również internetowe pole eksploatacji. Grupa Polsat Plus okazała się pod tym względem pionierem dobrych praktyk, za którym mamy nadzieję, pójdą także kolejne podmioty działające na polskim rynku

– komentuje Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

To na pewno kolejne ważne porozumienie w kontekście naszych wzajemnych relacji, które zapewnia nam jako Grupie szeroki zakres współpracy

– powiedziała Aneta Jaskólska, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A., Wiceprezes Polkomtelu Sp. z o.o, Grupa Polsat Plus.

Niewątpliwie możemy mówić o dużym przełomie na polskim rynku. Pytanie, jak postąpią właściciele innych platform streamingowych w Polsce – np. Netflix, który zapewnia twórcom tantiemy we Francji i w Niemczech.