Rewolwer i melonik - powstanie reboot kultowego serialu z lat 60.

fot. ABC

Rewolwer i melonik to popularny amerykański serial emitowany w latach 1961-1969. Opowiadał o perypetiach brytyjskiego agenta, Johna Steeda. Razem ze swoimi partnerkami (różnymi w zależności od sezonu) rozwiązywał tajemnicze sprawy, za którymi stali zwykle szaleni naukowcy. W głównego bohatera wcielał się Patrick Macnee, a u jego boku występowały m.in. Diana Rigg (Olenna z Gry o tron), Honor Blackman czy Linda Thorson. Serial liczy 6 sezonów.

Według serwisu Deadline ma powstać reboot tego popularnego serialu, do którego prawa uzyskało StudioCanal. Podobno scenariusz do pilotowego odcinka został już napisany. Za fabułę odpowiadają Mickey Down i Konrad Kay, którzy są znani z serialu Branża od HBO. Z kolei Ben Taylor (Sex Education) będzie pełnić funkcję reżysera oraz producenta wykonawczego.

Mówiło się, że serial powstanie dla HBO, ale ostatecznie okazało się to plotką. Nie wiadomo, gdzie trafi reboot Rewolwera i melonika. Warto dodać, że pierwsze informacje o pracach nad tym projektem pojawiły się już w 2018 roku.

Przypomnijmy, że w 1998 roku do kin trafił film Rewolwer i melonik oparty na serialu, w którym w głównych rolach wystąpili Ralph Fiennes i Uma Thurman. Ostatecznie okazał się klapą finansową a do tego krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki.

