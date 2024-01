Kod 8: część 2 - nowe zdjęcia z Amellami. Jest data premiery

fot. Netflix

Reklama

Kod 8: część 2 jest sequelem filmu z 2019 roku. W opisie możemy przeczytać, że w mieście, w którym ludzie z supermocami są nadzorowani i prześladowani, były więzień prosi narkotykowego bossa o pomoc w ochronie nastolatki przed skorumpowanym gliną.

Reżyser Jeff Chan powiedział Netflix, że akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części, a historia opowiada o następstwach nacisków społecznych, aby zreformować sposób stosowania przez policję śmiercionośnych robotów.

Chciałem, aby film w swej istocie był głęboko współczesny. Szybko zbliżamy się do transformacji w policji, podczas której będziemy musieli negocjować trudne kwestie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji i robotyki. Celem filmu jest zbadanie dziwnej i przerażającej przyszłości, ku której zmierzamy.

Do swoich ról powrócą Robbie Amell i Stephen Amell. W obsadzie znaleźli się też Alex Mallari Jr., Jean Yoon i Aaron Abrams. Sirena Gulamgaus gra Pavę, nastoletnią uciekinierkę, wokół której kręci się fabuła drugiej części. Według Chana Pav jest moralnym centrum historii.

W mrocznym i złożonym świecie Lincoln City chcę pokazać kontrast między naszymi postaciami a kimś, kogo nadzieja jednocześnie je definiuje i rzuca im wyzwanie.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z filmu, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii. Kod 8: część 2 będzie mieć premierę 28 lutego na Netflix.

Kod 8: część 2 - zdjęcia

Kod 8: część 2

Kod 8: część 2 - fabuła

W tym sequelu „Kodu 8” Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem (Stephen Amell). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King (Alex Mallari Jr). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia? [opis Netflixa]