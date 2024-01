Venom 3 - gwiazda Teda Lasso o pracy nad filmem. Nie może się doczekać ostatecznego efektu

fot. Apple TV+

Reklama

Venom 3 trafi do kin w listopadzie 2024 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że w głównej roli ponownie zobaczymy Toma Hardy'ego. Ponadto w obsadzie znaleźli się Juno Temple i Chiwetel Ejiofor.

Venom 3 - Juno Temple o pracy nad filmem

W niedawnym wywiadzie dla Variety gwiazda Teda Lasso i najnowszego sezonu Fargo opowiedziała o wrażeniach z kręcenia trzeciej części przygód Eddiego Brocka i jego symbiota.

Dużo się nauczyłam. To było zabawne i interesujące, ponieważ filmujesz tak wiele rzeczy, a kiedy film w końcu trafi do kin, będzie wyglądał inaczej niż wtedy, gdy go kręciliśmy. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć kreacje, które powstaną także poza kamerą.

Wypowiedź Temple może wskazywać, że będziemy mieć do czynienia z dużą ilością CGI.

Venom 3 został wyreżyserowany przez Kelly Marcel, która napisała scenariusz wraz z Tomem Hardym. Była też odpowiedzialna za reżyserię pierwszych dwóch części.

Przypomnijmy, że oprócz trzeciej odsłony Venoma w 2024 roku będą mieć premierę jeszcze 2 filmy z tzw. Sony's Spider-Man Universe. Madame Web wejdzie do kin w połowie lutego. W głównych rolach tej produkcji występują Dakota Johnson i Sydney Sweeney. Z kolei pod koniec sierpnia na duże ekrany trafi Kraven Łowca z Aaronem Taylor-Johnsonem w tytułowej roli.