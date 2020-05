Reżyser God of War ujawnia, jakiego superbohatera zobaczyłby w grze. Wybór zaskakuje

Po Twitterze krąży zabawa, w której użytkownicy pytani są o to, w grę o jakim superbohaterze by zagrali i kto powinien podjąć się jej stworzenia. Do akcji dołączył Cory Barlog, reżyser świetnie przyjętego God of War z 2018 roku. Ujawnił on, że najbardziej interesowałaby go produkcja, której głównym bohaterem byłby Hawkeye – a konkretnie jego wersja znana z komiksowej serii, za którą odpowiadają Matt Fraction oraz David Aja.

Barlog dodaje też, że stworzenie takiej gry najchętniej powierzyłby ekipie z Santa Monica Studio, czyli deweloperom odpowiedzialnym właśnie za ostatnie przygody Kratosa. Wybór ten wyraźnie przypadł do gustu graczom, którzy w komentarzach do wpisu zgodnie przyznają, że również chętnie zagraliby w taki tytuł.

https://twitter.com/corybarlog/status/1261750371107483648

Oczywiście nic nie wskazuje na to, by taka gra miała w najbliższym czasie się pojawić. Nie jest to jednak też całkowicie wykluczone, biorąc pod uwagę sporą popularność Marvel’s Spider-Man, czyli innej gry o komiksowym herosie, która dostępna jest na wyłączność konsoli Sony. Kto wie, może stanie się ona początkiem większego uniwersum?