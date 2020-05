Ghost of Tsushima – przygotujcie miejsce na dysku konsoli. Poznaliśmy rozmiar gry

Ghost of Tsushima niedawno doczekało się naprawdę obszernej prezentacji. W trakcie State of Play zaprezentowano aż 18 minut materiału z rozgrywki, który przedstawiał eksplorację, nawigowanie po mapie bez korzystania z tradycyjnych znaczników, a także różne sposoby na radzenie sobie z przeciwnikami. Teraz zaś do sieci trafiła nieco bardziej techniczna informacja, a konkretnie rozmiar gry. Produkcja od deweloperów z Sucker Punch Studios, zgodnie z informacją na karcie produktu w PlayStation Store, wymagać będzie 50 GB wolnej przestrzeni na dysku konsoli Playstation 4, co w ostatnich latach stało się już niemal standardem.

Jeśli mało Wam technicznych detali na temat gry, to z pomocą przychodzą eksperci z Digital Foundry. Na ich kanale pojawiło się wideo z reakcjami na niedawną prezentację. Nie brak tutaj dokładniejszej analizy i porównań z inFamous: Second Son, czyli poprzednią grą od tego samego studia.

Ghost of Tsushima zadebiutuje 17 lipca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

Ghost of Tsushima