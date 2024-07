Reżyser staje w obronie nowego Kruka. To bardziej film artystyczny niż wytwór Hollywood

fot. Larry Horricks / Lionsgate

Nowa adaptacja Kruka z Billem Skarsgardem nie ma łatwo od samego początku. Sam zamysł na remake był krytykowany, a krytyka stała się znacznie większa wraz z publikacją pierwszych zdjęć, a później zwiastuna. Co gorsza - osoby, które widziały już film także nie miały wiele dobrego do powiedzenia na jego temat. Nawet osoby związane z oryginalnym, kultowym filmem z 1994 roku otwarcie wyrażały swoją krytykę względem nowej wersji.

W obronie swojego dzieła stanął Rupert Sanders, reżyser nowego Kruka, który stwierdził, że nowy film nie ma nic wspólnego z Hollywood i w rzeczywistości bardziej przypomina filmy artystyczne:

Ten film nie ma nic wspólnego z Hollywood. To posklecany film artystyczny. Udało nam się pozostać wiernym mrokowi i przemocy, która jest w oryginalnej powieści graficznej. Jedynym powodem, przez który nam się to udało, to właśnie to, że nie jest to film uszyty na potrzeby wielkich studiów filmowych.

Wypowiedział się też w sprawie budżetu filmu, który zmusił do kreatywności:

Trzeba się zaadaptować do robienia rzeczy tak, aby były bardziej skuteczne w przekazie. Muszą rezonować emocjonalnie z widzem, a nie tylko polegać na rozmachu. Mam nadzieję, że jesteśmy w czasach kolejnych filmów jak Swobodny jeździec czy Wściekły Byk. To były przyziemne filmy, które zachowały niemal blockbusterową epickość, ale były dziwniejsze w swojej naturze.

Kruk - o czym jest film?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, którego znamy choćby z filmu Ghost in the Shell. Bill Skarsgard gra tytułową rolę, a FKA Twigs wciela się w jego ukochaną. Natomiast Danny Huston gra główny czarny charakter. Budżet to 50 mln dolarów. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...