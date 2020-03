Reżyser Strażników Galaktyki 3 komentuje słowa Diesela. Ta grafika Groota chwyta za serce

Vin Diesel podczas jednego z wywiadów do filmu Bloodshot wspomniał, że jego postać w Strażnikach Galaktyki 3 będzie czymś w rodzaju Alfa Groota. Diesel, jak wielu zapewne wie, jest głosem mówiąc "i am Groot" na wszelkie sposoby. O to właśnie też zapytano Jamesa Gunna, który mówi wprost: nie ma pojęcia, o czym aktor mówi i dodaje, że Diesel nie czytał jeszcze scenariuszu, nad którym wedle wcześniejszych informacji trwają prace.

Zdaniem Gunna aktor mógł mówić o tym, jak sobie wyobraża przyszłość Groota, choć nie ma wiedzy na temat wizji samego reżysera i scenarzysty.

Do tego James Gunn opublikował na Instagramie fanowską grafikę, mającą dać otuchę wszystkim w tym trudnym okresie globalnej pandemii. Na niej Groot przytula Ziemię, więc metaforycznie tak naprawdę każdego z nas. Podpis mówi wszystko: jesteśmy razem w tej sytuacji.

Zobaczcie sami:

Wspomniane tweety Jamesa Gunna:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1241043390256386055

https://twitter.com/JamesGunn/status/1241042055721177088