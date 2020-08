Reżyserzy animowanej Pięknej i Bestii chłodno o disneyowskich remake'ach

źródło: Disney

Reżyserzy klasycznej animacji Disneya pt. Piękna i Bestia z 1991 roku wyznali otwarcie, że mają bardzo mieszane uczucia względem remake'ów live action, które w ostatnich latach regularnie możemy oglądać w kinach. Najpopularniejsze animacje doczekały się lub doczekają w najbliższej przyszłości wersji "aktorskich". Teraz Kirk Wise i Gary Troudsdale oceniają, że każdy z animowanych filmów jest obiektywnie lepszy od swojego remake'u. Do pracy przy Pięknej i Bestii live action filmowcy zostali zatrudnieni jako konsultanci kreatywni, a od czasu produkcji pt. Atlantyda - zaginiony ląd 2001 nie współpracowali przy żadnej animacji Disneya.

Mam mieszane uczucia co do tych remake'ów. Z jednej strony wspaniale jest być zaangażowanym w filmy, które są tak długowieczne i wzbudzają tak wiele emocji. Widzowie są przecież podekscytowani mogąc zobaczyć nowe adaptacje tych produkcji. Czasem jednak przyłapywałem się na tym, że mówiłem do siebie: po prostu idź obejrzeć starszą wersję, wciąż jest dobra.

Troudsale dodał:

Moja opinia brzmi: animowane i tak są lepsze. Każdy z nich. Ale to tylko ja...

Wise odparł, że nie tylko on...

Czy twórcy animowanej Pięknej i Bestii odnieśli jakiekolwiek korzyści finansowe z pracy przy remake'u wyreżyserowanym przez Billa Condona?

Ani centa!