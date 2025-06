Scheda - zwiastun i zdjęcia z polskiego serialu HBO Max. Rodzeństwo mierzy się z przeszłością

fot. Piotr Żagiell // TVN Warner. Bros Discovery

Reklama

Scheda (wcześniej Miasto Mrozów) to nowy polski serial, w którym w głównych rolach występują Jacek Koman, Grzegorz Damięcki, Magdalena Popławska i Bartosz Gelner. Za reżyserię odpowiada Anna Kazejak, a scenariusz napisał Bartosz Janiszewski.

Każdy coś komuś zawdzięcza. Czas, troskę, poświęcenie – rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze, ale często obciążają nas jak dług. Gdy przychodzi pora spłaty, robimy to, co trzeba. Nawet jeśli oznacza to zdradę siebie, swoich przekonań, a czasem – własnych bliskich. Właśnie w takim momencie poznajemy rodzinę Mrozów. Śmierć ojca, seniora rodu i szanowanego członka społeczności helskiej to tylko początek całej historii.

W sieci pojawiła się zapowiedź Schedy, którą możecie zobaczyć poniżej wraz z promocyjnymi zdjęciami.

Scheda - zwiastun

Scheda - zdjęcia

Scheda Zobacz więcej Reklama

Scheda - fabuła

Na Półwyspie Helskim, gdzie morze nigdy nie śpi, a ludzie są ze sobą spleceni silniej niż myślą, rozpoczyna się opowieść o rodzinie, której fundamenty pękają w momencie śmierci jej nestora. Jan Mróz – emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej, właściciel campingu, baru i rodzinnej willi – był nie tylko lokalnym bohaterem, ale też mistrzem w trzymaniu wszystkich blisko siebie... i pod kontrolą.

To właśnie jego śmierć uruchamia lawinę wydarzeń, które zburzą pozorny spokój Helu. Testament, który miał cementować rodzinne więzi powoduje chaos niszczący rodzinę od środka.

Scheda - bohaterowie

Hanka (Magdalena Popławska) silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach. Paweł (Grzegorz Damięcki) były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty. Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, „syn marnotrawny”, który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

Scheda - premiera 22 sierpnia na platformie HBO Max.