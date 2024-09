Reżyser potwierdza TEN easter egg z Deadpool & Wolverine. Grafika nawiązuje do Gorączki Manna

fot. materiały prasowe

W Deadpool & Wolverine pojawiła się cała masa easter eggów. Spora część z nich została potwierdzona przez same Marvel Studios. Inny potwierdził Shawn Levy, reżyser produkcji. Chodzi o moment z początku filmu, w którym czaszka z adamantium Wolverine'a ma na sobie liczbę "24601". To nawiązanie do Jean Valjeana, w którego wcielał się Hugh Jackman w filmie Les Misérables: Nędznicy z 2012 roku. To był numer więźnia, którego grał.

Zastanawialiśmy się, kto pierwszy to zauważy! - napisał na X (wcześniej Twitter) reżyser Deadpool & Wolverine.

Podobny easter egg pojawił się w Deadpoolu 2, gdzie znajdował się na ręcznie narysowanej przez Wade'a mapie.

Deadpool & Wolverine nawiązuje do Gorączki

Phil Saunders, czyli artysta, który pracował nad filmem, podzielił się też grafiką koncepcyjną, która od razu przywodzi na myśl Gorączkę z Robertem de Niro i Alem Pacino. To podobieństwo nie jest przypadkowe.

Moim pierwszym zadaniem było zwizualizowanie ukłonu w stronę ikonicznej sceny między de Niro a Pacino w Gorączce Manna, ale z Deadpoolem siedzącym naprzeciwko Wolverine'a.

Pojawiła się też kolejna wersja Wolverine'a, tym razem ze słynnej Ery Apocalypse'a:

Deadpool & Wolverine - lista drugoplanowych wariantów

