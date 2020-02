Rian Johnson: Apple nie zgadza się, aby antybohaterowie używali iPhone’ów

Pracownicy Apple to mistrzowie marketingu. Często można odnieść wrażenie, że bardziej dbają o opinię o produktach niż o same sprzęty. Świetnie obrazuje to podejście korporacji do użyczania telefonów na potrzeby hollywoodzkich produkcji. Firma chętnie udostępnia filmowcom sprzęt, ale stawia im jeden warunek – nie może być wykorzystywany przez bohaterów negatywnych.

O tej dość kuriozalnej polityce korporacji poinformował na łamach magazynu Vanity Fair Rian Johnson, reżyser filmu Na noże:

Apple pozwoli ci używać iPhone’ów w filmach, ale – co może okazać się znamienne, jeśli będziesz zamierzał oglądać jakiś film z tajemnicą w tle – źli kolesie nie mogą być uchwyceni w kadrze z iPhone’em. Każdy filmowiec, który ma złego kolesia w swoim filmie działającego w ukryciu, będzie chciał mnie teraz zabić.

Dziś większość widzów nie zwraca uwagi na takie detale jak telefon wykorzystywany przez bohaterów, rynek smartfonowy ujednolicił się do przesady. Topowe urządzenia z Androidem oraz iOS-em wyglądają niemal identycznie, jedynie te ze składanym, elastycznym wyświetlaczem wyróżniają się na tle konkurencji. Ale jeśli informacje przekazane przez Johnsona nie mijają się z prawdą, widzowie wybierający się na kolejną część Na noże nie powinni zwracać nadmiernej uwagi na telefony wykorzystywane przez bohaterów, aby nie popsuć sobie seansu i przedwcześnie nie rozpoznać głównego antagonisty.

Reżyser zdradził, że nowy film skupi się na zupełnie nowym śledztwie. I choć Daniel Craig ponownie wcieli się w Benoita Blanca, narracja z filmu z 2019 roku nie będzie kontynuowana:

Agatha Christie To będzie kolejna opowieść w stylu detektywa Poirot. Będzie wyglądała dokładnie tak, jakby opracowała ją. Nie jest połączona z Na noże. To po prostu kolejna sprawa - powiedział w wywiadzie dla magazynu Vulture

Rian Johnson zapowiedział, że prace nad kontynuacją Na noże trwają, film ma trafić do dystrybucji w 2021 roku.