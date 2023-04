Rick i Morty - kiedy zadebiutuje anime z popularnymi bohaterami? HBO Max potwierdza termin

fot. Adult Swim

Rick i Morty powrócą nie tylko w kolejnym sezonie tego popularnego serialu animowanego, ale również w anime. Ta druga produkcja doczekała się właśnie potwierdzenia daty premiery. Przynajmniej częściowego, bo choć żaden konkretny termin nie padł, to na oficjalnym twitterowym profilu HBO Max zapowiedziano, że Rick and Morty: The Anime zadebiutuje na platformach MAX i Adult Swim jeszcze w tym roku.

https://twitter.com/hbomax/status/1646207102728257548

Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwsza okazja do zobaczenia tych bohaterów w wersji anime. Fani już wcześniej mogli obejrzeć kilka krótkich animacji, za których reżyserię odpowiadał Takeshi Sano - to właśnie on będzie odpowiadał za nowy serial, na który ma złożyć się dziesięć odcinków. Z jednym z takich shortów, zatytułowanym Rick and Morty vs. Genocider, możecie zapoznać się poniżej.