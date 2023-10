Rick i Morty - fragment odcinka z 7. sezonu. Powraca jeden z ulubionych bohaterów animacji

fot. Adult Swim

Reklama

Pierwszy odcinek 7. sezonu serialu animowanego Rick i Morty już niebawem będzie mieć premierę na HBO Max. Podczas New York Comic Con Adult Swim zaprezentowało nowy materiał promocyjny - to scena, w której pojawia się Poopybutthole. Tego bohatera, podobnie jak tytułowe postacie, dubbingował do tej pory Justin Roiland, który został zwolniony w obliczu kontrowersji i oskarżeń. Teraz głosu użycza mu nowy aktor, ale jeszcze nie ujawniono jego nazwiska.

Rick i Morty - fragment 7. sezonu

We fragmencie wideo z nowego sezonu widzimy, jak Smithowie jedzą wspólnie posiłek, narzekając na nowego lokatora. Okazuje się, że jest nim dobrze znany fanom animacji Poopybutthole, który przechodzi kryzys i nadużywa gościnności rodziny. Beth postanawia porozmawiać z nim. W dalszej części sceny bohater podsumowuje, co się z nim wydarzyło do tej pory. Zobaczcie poniżej fragment pierwszego odcinka 7. sezonu.

Ricky i Morty - premiera światowa 7. sezonu odbędzie się 15 października. W Polsce pierwszy odcinek będzie dostępny na HBO Max dzień później.