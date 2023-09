Rick i Morty - zwiastun 7. sezonu. Tak brzmią nowe głosy w dubbingu

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun 7. sezonu serialu Rick i Morty trafił do sieci. Dzięki niemu po raz pierwszy słyszymy nowe głosy w dubbingu w rolach Ricka i Morty'ego. Do tej pory głosem był współtwórca serialu Justin Roiland, który został zwolniony w obliczu kontrowersji i oskarżeń. Na ten moment telewizja Adult Swim nie ujawnia nazwisk dwóch aktorów, którzy go zastąpią i tak ma pozostać do premiery 7. serii. Rzecznik telewizji zapewnia, że pomimo zmian aktorów, to nie wpłynie na to, jak postacie są prezentowane

Rick i Morty - zwiastun 7. sezonu

Rick i Morty - kłopoty Justina Roilanda

Przypomnijmy, że aktor został aresztowany w 2020 roku za przemoc domową, ale ostatecznie sprawa sądowa została oddalona. Mimo to został usunięty ze wszystkich swoich seriali, przy których pracował, w tym Spoza układu, gdzie został zastąpiony przez Dana Stevensa. Jednak to nie koniec problemów Roilanda, któremu postawiono zarzuty napaści na tle seksualnym.

Ricky i Morty - premiera światowa odbędzie się 15 października. 7. sezon liczy 10 odcinków. W Polsce dzień później na HBO Max.