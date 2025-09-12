Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela
O powrocie Ricka Moranisa z emerytury, żeby ponownie zagrać ikonicznego Dark Helmet z Kosmicznych jaj mówiło się już od jakiegoś czasu. Do tej kwestii odniósł się Josh Gad, czyli współscenarzysta kontynuacji kultowej komedii.
Kosmiczne jaja mają powrócić po prawie czterdziestu latach od pierwszego filmu. Za scenariusz projektu współodpowiedzialny jest Josh Gad, który prawdopodobnie wystąpi też w produkcji. Przewiduje się również, że powróci do niej Rick Moranis w roli Dark Helmet, który specjalnie przerwałby aktorską emeryturę dla tej roli. Chociaż Gad tego wprost nie potwierdził, to wszystko na to wskazuje. Zapowiedział też, że jeśli tak się stanie, to dlatego, że sam projekt zapowiada się na niezwykle udany.
Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje
Josh Gad w rozmowie ze Screen Rant odniósł się do tajemnicy poliszynela w związku z udziałem Ricka Moranisa w nowych Kosmicznych jajach:
Przyznał też, że chyba nikt się nie spodziewał, że na sequel będzie trzeba czekać tak długo. Sam uważa to za wielką szansę od losu i jest bardzo wdzięczny, że może pracować przy tym projekcie, tym bardziej zważywszy na to, że powrót ikonicznego aktora jest możliwy. Nie zdradził niczego więcej poza tym, że jest bardzo podekscytowany i nie może się doczekać, aż prace się zaczną. Można jednak z jego słów wywnioskować, że Rick Moranis faktycznie powróci do roli.
Źródło: deadline.com
