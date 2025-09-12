Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje
Do sieci trafiło kolejne zakulisowe zdjęcie z planu filmu Spider-Man 4. Materiał z Całkiem nowego dnia nie tylko oficjalnie potwierdza powrót do MCU jednej ze znanych ze świata Pajączka postaci, ale i zrodził wiele pytań o to, co swoim tajemniczym gestem chciała przekazać Zendaya.
W ostatnich dniach do sieci trafiało stosunkowo mało materiałów dokumentujących prace nad Spider-Manem 4, jednak ta sytuacja właśnie się zmieniła. Okazją ku temu stała się najprawdopodobniej wizyta na planie fanów, którzy tę możliwość uzyskali jako zwycięzcy jednego z internetowych konkursów. Dostali oni nawet szansę zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z gwiazdami produkcji MCU.
Zamieszczona w serwisie X fotografia wyjawiła chyba więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Nie dość, że pojawia się na niej Tom Holland w roli Pajączka (i to bez maski), to widoczny jest tu również Jacob Batalon, ekranowy Ned Leeds - jest to o tyle ciekawe, że do wczoraj udział aktora nie został oficjalnie potwierdzony. Uwagę zwraca także zakrywająca swoje włosy pod kapturem bluzy Zendaya.
Choć gest aktorki wydaje się nie mieć znaczenia, z relacji obecnych na planie fanów wynika, że ukrywała przed nimi włosy przy każdym z nią kontakcie. Część internautów spekuluje, że ekranowa MJ koniec końców będzie ruda, co jeszcze bardziej zbliży ją do komiksowej Mary Jane Watson.
W tym miejscu warto przypomnieć, że według wielu scooperów ani Zendaya, ani Batalon nie odegrają w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień aż tak znaczących ról. Nowy rozdział w życiu Petera Parkera - przynajmniej na razie - zepchnie MJ i Neda na dalszy plan wydarzeń.
Datę premiery Spider-Mana 4 ustalono na 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: X/comicbookmovie.com
