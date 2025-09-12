placeholder
Reklama
placeholder

Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje

Do sieci trafiło kolejne zakulisowe zdjęcie z planu filmu Spider-Man 4. Materiał z Całkiem nowego dnia nie tylko oficjalnie potwierdza powrót do MCU jednej ze znanych ze świata Pajączka postaci, ale i zrodził wiele pytań o to, co swoim tajemniczym gestem chciała przekazać Zendaya. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Zendaya YouTube
Reklama

W ostatnich dniach do sieci trafiało stosunkowo mało materiałów dokumentujących prace nad Spider-Manem 4, jednak ta sytuacja właśnie się zmieniła. Okazją ku temu stała się najprawdopodobniej wizyta na planie fanów, którzy tę możliwość uzyskali jako zwycięzcy jednego z internetowych konkursów. Dostali oni nawet szansę zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z gwiazdami produkcji MCU. 

Zamieszczona w serwisie X fotografia wyjawiła chyba więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Nie dość, że pojawia się na niej Tom Holland w roli Pajączka (i to bez maski), to widoczny jest tu również Jacob Batalon, ekranowy Ned Leeds - jest to o tyle ciekawe, że do wczoraj udział aktora nie został oficjalnie potwierdzony. Uwagę zwraca także zakrywająca swoje włosy pod kapturem bluzy Zendaya. 

Choć gest aktorki wydaje się nie mieć znaczenia, z relacji obecnych na planie fanów wynika, że ukrywała przed nimi włosy przy każdym z nią kontakcie. Część internautów spekuluje, że ekranowa MJ koniec końców będzie ruda, co jeszcze bardziej zbliży ją do komiksowej Mary Jane Watson. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że według wielu scooperów ani Zendaya, ani Batalon nie odegrają w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień aż tak znaczących ról. Nowy rozdział w życiu Petera Parkera - przynajmniej na razie - zepchnie MJ i Neda na dalszy plan wydarzeń. 

Najpopularniejsze gwiazdy Hollywood w 2024 roku wg. IMDb. Zendaya nisko, inna gwiazda Euforii na czele

arrow-left fot. Warner Bros. Pictures arrow-right

Datę premiery Spider-Mana 4 ustalono na 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: X/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

2 Paramount i Warner Bros.
-

Wielkie roszady w Hollywood. Warner Bros. Discovery bliskie przejęcia!

3 Dziewczyny z drużyny
-

Czy po latach powstanie sequel hitu Dziewczyny z drużyny?

4 Oppenheimer - budżet: 100 mln, box office: 975.5 mln
-

Cillian Murphy nie zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Aktor daje jasną odpowiedź

5 Dead Island 2 przeszło długą drogę, ale wygląda na to, że już wkrótce grze uda się trafić na sklepowe półki. Premiera: 28 kwietnia 2023.
-

Dead Island 3 w produkcji? Twórcy wspomnieli o pracach nad kolejną odsłoną serii

6 Henry Cavill jako Wolverine
-

Nieśmiertelny - prace na planie opóźnione. Powodem Henry Cavill

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV