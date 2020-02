Rick Moranis wróci do aktorstwa w reboocie Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki to kolejny, kultowy film, który dostanie nowe życie w Hollywood przez modę na wszelkiego rodzaju remaki i rebooty. Produkcję szykuje Disney. W oryginale Rick Moranis występuje w roli zaabsorbowanego swoją pracą wynalazcy. Najnowsze odkrycie - maszyna do miniaturyzacji - przez przypadek zmniejsza jego dzieci, które muszą teraz stawić czoła niebezpieczeństwom, o jakich nie śniły w najkoszmarniejszych koszmarach. Ich własne podwórko to prawdziwa dżungla, gdzie muszą walczyć z monstrualnych rozmiarów robalami, zmykać przed koszącym latem pszczół i gdzie czyha jeszcze wiele innych potworności.

Teraz Disney Insider podaje, że aktor prawdopodobnie powróci do aktorstwa właśnie w reboocie filmu. Znowu miałby wcielić się w Wayne'a Szalinskiego, a w jego syna miałby wcielić się Josh Gad. Źródło podaje pierwszy zarys fabuły, który wskazuje obecność Wayne'a. Zobaczcie:

Wayne ma świadomość, że więzi rodzinne się rozluźniły, ale wciąż przeraża go myśl o konfrontacji z kimkolwiek. Od dziesięcioleci samotnie majstruje na strychu, borykając się z żalem związanym z utratą żony. Kiedy go poznajemy, przypadkowo zmniejszył samego siebie i porusza się za pomocą pomniejszonego drona - zagubiony i oddalony od rodziny, którą wciąż naraża na niebezpieczeństwo. Później ujawnia, że odciął się od rodziny lata temu, by zmniejszyć raka Diane, ale trudno mu było poradzić sobie, gdy czas dobiegł końca. Jego poczucie winy i wstyd są odczuwalne, ale kolejne wydarzenia sprawią, że zacznie odnawiać się więź pomiędzy nim, a jego dziećmi.

Dla Moranisa byłby to pierwszy występ na dużym ekranie od 1997 roku. Później udzielał się wyłącznie w rolach głosowych lub w mniejszych projektach telewizyjnych.

Według doniesień zdjęcia do nowej odsłony mają rozpocząć się na początku 2020 roku z myślą o premierze kinowej, prawdopodobnie w 2021 roku.