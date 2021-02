Rickroll zremasterowany przez SI. Teraz wkręcimy znajomych w 4K

Źródło: Revideo

Niech podniesie rękę ten aktywny użytkownik sieci, który nigdy nie został ofiarą rickrolla. Ten żart zyskał na popularności w 2008 roku i od tego czasu nieustannie jest wykorzystywany przez internetowych trolli. Kiedy w dyskusji zaostrza się jakiś spór albo ktoś usilnie szuka odpowiedzi na nurtujące go pytanie, otrzymuje link do nagrania, które ma „rozwiać wszelkie wątpliwości”. A kiedy da się podejść, Rick Astley wyśpiewuje mu Never Gonna Give You Up.

Rickroll zdążył się porządnie zestarzeć, a internetowi wyjadacze na pamięć znają link do najpopularniejszej wersji utworu. Nic więc dziwnego, że co i rusz pojawiają się jego nowe wersje, a ta od użytkownika Revideo idealnie wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość. YouTuber, zwiększył rozdzielczość teledysku 4K i zwiększył jego płynność do 60 klatek na sekundę.

Aby uwspółcześnić Never Gonna Give You Up, Revideo sięgnął po narzędzie Topaz Video Enhance wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji do przeskalowania materiału do UHD, a tak spreparowane nagranie przepuścił przez RIFE (Flowframes), aby podbić jego płynność. Tym samym rickroll dołączył do grona klasyków popkultury, które dzięki inteligentnym algorytmom zyskały nowe życie. Podobną technologię zastosowano m.in. do uwspółcześnienia Wjazdu pociągu na stację w La Ciotat braci Lumière, który również możemy obejrzeć w rozdzielczości 4K.