Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

Znany komik, Ricky Gervais, dał po sobie poznać już podczas prowadzenia Złotych Globów, że nie ma litości dla aktorów i aktorek oraz ich przemówień i głoszonych haseł. Tym razem oberwało się głównie Hannah Einbinder, która po odebraniu nagrody powiedziała: "Je**ć ICE i uwolnić Palestynę!" Hasło odbiło się echem w mediach i Internecie, a Ricky Gervais był jedną z osób, która skomentowała wydarzenie.

W swoim wpisie na platformie X nawiązał do własnych słów wypowiedzianych podczas pamiętnych Złotych Globów.

Oni nadal się nie uczą. - skwitował ze śmiejącą się emotikoną obok i przytoczył swoje dawne słowa. - "Jeśli wygracie dziś jakąś nagrodę, to nie używajcie tego miejsca jako platformy dla swoich przemów politycznych. Nie jesteście dość wyedukowani, żeby uczyć publikę czegokolwiek. Nie wiecie nic o prawdziwym świecie. Większość z was spędziła w szkole mniej czasu niż Greta Thunberg."

Po czasie komentarz komika został usunięty wraz z podanymi wcześniej innymi wpisami cytującymi jego słowa ze Złotych Globów.