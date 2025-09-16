Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty
Ricky Gervais słynie z tego, iż mówi wprost o tym, co myśli. Nie inaczej skomentował sprawę jednego z przemówień wygłoszonego podczas rozdania nagród Emmy 2025. Komik już usunął swój komentarz. Co takiego napisał?
Znany komik, Ricky Gervais, dał po sobie poznać już podczas prowadzenia Złotych Globów, że nie ma litości dla aktorów i aktorek oraz ich przemówień i głoszonych haseł. Tym razem oberwało się głównie Hannah Einbinder, która po odebraniu nagrody powiedziała: "Je**ć ICE i uwolnić Palestynę!" Hasło odbiło się echem w mediach i Internecie, a Ricky Gervais był jedną z osób, która skomentowała wydarzenie.
Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców. Serial Netflixa triumfuje; jest i nagroda dla DC
W swoim wpisie na platformie X nawiązał do własnych słów wypowiedzianych podczas pamiętnych Złotych Globów.
Po czasie komentarz komika został usunięty wraz z podanymi wcześniej innymi wpisami cytującymi jego słowa ze Złotych Globów.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat