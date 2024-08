Vin Diesel wraca do swojej ikonicznej roli z piskiem opon. I nie chodzi o Szybkich i Wściekłych

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Vin Diesel w swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie zza kulis nadchodzącego widowiska Riddick: Furya. To z pewnością ekscytujące wydarzenie dla wielu fanów franczyzy, ponieważ to nie tylko wielki powrót aktora do jednej ze swoich najbardziej ikonicznych ról obok Doma ze Szybkich i Wściekłych, ale również pierwszy nowy film z serii od 2013 roku.

Riddick: Furya - zdjęcie zza kulis

Na czarno-białym zdjęciu zza kulis Riddick: Furya widać Vina Diesela prowadzącego samochód, a także członków ekipy filmowej. Zobaczcie sami:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel) ROZWIŃ ▼

Riddick: Furya - informacje o filmie

Vin Diesel zadebiutował w tej roli filmie Pitch Black z 2000 roku. Później pojawiły się jeszcze dwa filmy: Kroniki Riddicka (2004) i Riddick (2013). Furya będzie więc czwartą częścią przygód tytułowego bohatera.

Pierwszy oficjalny opis Riddick: Furya głosił, że bohater powróci na planetę, z której pochodzi. Ledwo pamięta to miejsce i obawia się, że zostało pozostawione w ruinie przez nekronów. Okazuje się jednak, że jest zamieszkane, a jego ludzie walczą o przetrwanie z nowym wrogiem. Niektórzy z furianów są za to do niego bardziej podobni, niż mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić.

A choć projekt ogłoszono w okolicach 2019 roku, to data premiery jest szacowana dopiero na 2025 rok. To oznacza, że prace trwają dość długo. Jednak dopiero w dniu premiery fani będą wiedzieć na pewno, czy warto było czekać na kolejną część.

Vin Diesel: ranking wszystkich filmów wg Rotten Tomatoes

Ranking pochodzi z połowy 2023 roku.

31. BABYLON A.D. (2008) - 7%