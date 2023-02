Riddick 4 - znamy reżysera. Vin Diesel wraca w kultowej roli sci-fi

Fot. Materiały prasowe

Pojawiła się informacja, że Vin Diesel i David Twohy ponownie połączą siły przy Riddick: Furya. Po raz ostatni pracowali razem w 2013 roku nad filmem Riddick. Od tego czasu minęło aż 10 lat, więc fani musieli długo czekać na kontynuację. Co wiemy?

Riddick: Furya to 4. część kultowej serii sci-fi, w której aktor znany ze Szybkich i Wściekłych gra główną rolę od wielu lat. Po raz pierwszy wcielił się w furiana w Pitch Black z 2000 roku. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych ról aktora, nie licząc Dona Toretto.

Riddick 4 - o czym będzie film?

Oficjalny opis Riddick: Furya informuje, że w filmie protagonista wreszcie wróci na planetę, z której pochodzi. Ledwo pamięta to miejsce i obawia się, że zostało pozostawione w ruinie przez nekronów. Okazuje się jednak, że jest zamieszkane, a jego ludzie walczą o przetrwanie z nowym wrogiem. Niektórzy z furianów są za to do niego bardziej podobni, niż mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić.

Riddick 4 - znamy reżysera

Vin Diesel będzie produkował film pod szyldem One Race Films razem z Samanthą Vincent. David Twohy będzie reżyserować projekt.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel)

TOP 10 najlepszych filmów sci-fi wg naEKRANIE.pl

10. Stalker (1979) - film legendarny, po latach wizualnie olśniewający, wybitnie zagrany, otwarty na interpretacje i skłaniający do myślenia, ale nie nużący. Zona pochłonie każdego.