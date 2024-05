Prace nad Riddick: Furya rozpoczną się tego lata. Jest konkretna data wejścia ekipy na plan

fot. materiały prasowe

Czwarta część Riddick została zapowiedziana jeszcze w ubiegłym roku, ale na powrót popularnego bohatera granego przez Vina Diesela będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Poinformowano, że prace nad filmem rozpoczną się dopiero tego lata, a konkretniej 26 sierpnia.

Riddick: Furya – zdjęcia rozpoczną się już w sierpniu

Zdjęcia do Riddick: Furya będą odbywały się w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Reżyserem i scenarzystą nowego Riddicka będzie David Twohy, który nakręcił trzy poprzednie części serii. Vin Diesel wraz z Samanthą Vincent będą producentami z ramienia One Race Films. Za produkcję odpowiadać będą również Thorsten Schumacher z Rocket Sience oraz Lars Sylvest i Joe Neurauterem z Thanks Studios.

Riddick: Furya – o czym jest?

Oficjalny opis Riddick: Furya informuje, że bohater powróci na planetę, z której pochodzi. Ledwo pamięta to miejsce i obawia się, że zostało pozostawione w ruinie przez nekronów. Okazuje się jednak, że jest zamieszkane, a jego ludzie walczą o przetrwanie z nowym wrogiem. Niektórzy z furianów są za to do niego bardziej podobni, niż mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić.

Riddick: Furya – data premiery filmu nie jest jeszcze znana.