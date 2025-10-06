placeholder
Ridley Scott miażdży współczesne kino. Za to własne filmy ocenia jako "naprawdę dobre"

Ridley Scott w dosadnych słowach rozprawił się ze współczesnym kinem, twierdząc, że większość z powstających obecnie filmów jest do niczego. Receptą na ten stan rzeczy mogą być produkcje samego reżysera, które Scott nazywa "naprawdę dobrymi".
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi: Ridley Scott 
Ridley Scott Fox/MovieWeb
Ridley Scott ostatnimi czasy ma niezwykłą serię bezkompromisowych wypowiedzi, które pokazują jego stosunek do współczesnego kina. W trakcie niecałych dwóch miesięcy legendarny reżyser zdążył nazwać Gladiatora II "najlepszym filmem, jaki kiedykolwiek nakręcił", G.I. Jane "najlepszą prokobiecą produkcją w historii", pogrzebać gatunek superbohaterski ("nudny jak cholera") i jeszcze podsumować swoje dokonania w zawodzie ("Jestem drogi, ale dobry"). Teraz dochodzi do tego kolejna złota myśl. 

Twórca pierwszego Obcego i Łowcy androidów gościł w miniony weekend na organizowanej przez Brytyjski Instytut Filmowy (BFI) retrospektywie swoich filmów. 87-latek w trakcie wydarzenia zabrał głos na temat kondycji kina rzeczywistości 2025 roku:

Liczba filmów, które powstają dzisiaj... Są ich miliony na całym świecie, większość z nich to gów... Robię coś innego - tak, wiem, to okropne: zacząłem znów oglądać swoje filmy i są naprawdę dobre! A do tego w ogóle się nie starzeją. 

Wiele wskazuje na to, że Scott pragnie przyjść X Muzie na ratunek, skoro w najbliższej przyszłości zamierza zrealizować 8 bądź 9 filmów. Poza będącym w fazie postprodukcji The Dog Stars chce wziąć jeszcze na warsztat kolejnego Gladiatora, prequel Obcego, biograficzny film o zespole Bee Gees, western Freewalkers (scenarzysta zmarł w trakcie pandemii, a jego historia przeleżała w szafie 45 lat), dwie wojenne produkcje (zatytułowane roboczo Bomba i Bitwa o Anglię), opowiadający o Wall Street thriller Big Dogs, szpiegowskie Queen & Country i "film o piratach", w którym ma zagrać Jacob Elordi. 

Najlepsi współcześni reżyserzy. Ridley Scott w TOP10, ale innych twórców cenimy bardziej [RANKING] 

arrow-left 40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain) fot. YouTube arrow-right
40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain)
39. George Miller (Mad Max, Na drodze gniewu, Czarownice z Eastwick)
38. Ron Howard (Apollo 13, Piękny umysł, Willow, Kokon)
37. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog. Milioner z ulicy, 127 godzin)
36. David Cronenberg (Historia przemocy, Mucha, Piątek trzynastego)
35. Sam Mendes (American Beauty, 1917, Skyfall)
34. Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim kontra świat, Wysyp żywych trupów)
33. Spike Jonze (Być jak John Malkovich, Adaptacja, Ona)
32. Werner Herzog (Aguirre, gniew boży; Nosferatu wampir; Człowiek niedźwiedź, Spotkania na krańcach świata)
31. Michael Mann (Gorączka, Informator, Ostatni Mohikanin)
30. Mel Brooks (Płonące siodła, Nieme kino, Kosmiczne jaja, Producenci)
29. Peter Weir (Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Truman Show, Pan i Władca: Na krańcu świata, Piknik pod Wiszącą Skałą)
28. Darren Aronofsky (Requiem dla snu, Czarny łabędź, Pi, Wieloryb)
27. Brian De Palma (Nietykalni, Człowiek z blizną, Mission: Impossible, Życie Carlita)
26. Frank Darabont (Skazani na Shawshank, Zielona mila, Mgła)
25. Terry Gilliam (12 małp, Brazil, Monty Python i Święty Graal, Sens życia wg Monty Pythona)
24. Alejandro González Iñárritu (Birdman, Zjawa, Amores Perros, 21 gramów)
23. John Carpenter (Halloween, Ucieczka z Nowego Jorku, Oni żyją, Wielka draka w chińskiej dzielnicy)
22. Tim Burton (Edward Nożycoręki, Sok z żuka, Batman)
21. Bong Joon-ho (Parasite, Okja, Snowpiercer: Arka przyszłości)
20. Peter Jackson (Władca Pierścieni, Martwica mózgu, Przerażacze, King Kong)
19. James Cameron (Titanic, Avatar, Terminator, Obcy - decydujące starcie)
18. Alfonso Cuarón (Ludzkie dzieci, Roma, Grawitacja, I twoją matkę też)
17. Robert Zemeckis (Forrest Gump, Powrót do przyszłości, Kontakt, Cast Away - poza światem)
16. Guillermo del Toro (Kształt wody, Labirynt fauna, Hellboy)
15. Clint Eastwood (Bez przebaczenia, Gran Torino, Za wszelką cenę, Rzeka tajemnic)
14. Denis Villeneuve (Diuna, Nowy początek, Pogorzelisko, Sicario, Blade Runner 2049)
13. Wes Anderson (Fantastyczny Pan Lis, Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel)
12. Hayao Miyazaki (Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro)
11. David Lynch (Dzikość serca, Blue Velvet, Prosta historia)
10. Paul Thomas Anderson (Aż poleje się krew, Magnolia, Nić widmo)
9. Ridley Scott (Łowca androidów, Obcy - 8. pasażer "Nostromo", Gladiator)
8. Joel Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
7. Ethan Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
6. David Fincher (Podziemny krąg, Siedem, The Social Network)
5. Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill, Wściekłe psy)
4. Christopher Nolan (Mroczny Rycerz, Oppenheimer, Dunkierka)
3. Steven Spielberg (Lista Schindlera, Szczęki, E.T., Park Jurajski)
2. Francis Ford Coppola (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy, Rozmowa)
1. Martin Scorsese (Taksówkarz, Wściekły byk, Infiltracja)

Źródło: World of Reel

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi: Ridley Scott 
