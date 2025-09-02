Reklama
Ridley Scott wybrał swój najlepszy film - i tak nie zgadniecie. Reżyser planuje 9 kolejnych

Ridley Scott postanowił wskazać film, który jest "może" najlepszym w jego karierze. Legendarny reżyser w najnowszym wywiadzie potwierdza też mocarstwowe plany; wygląda na to, że chce jeszcze stworzyć 8 lub nawet 9 kolejnych produkcji. Jest wśród nich Gladiator 3. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Ridley Scott 
The Dog Stars Gladiator III
Ridley Scott FilmInk
Ridley Scott w listopadzie skończy 88 lat. Wiele wskazuje jednak na to, że u progu dziesiątej dekady życia legendarny reżyser zamierza tylko zwiększyć tempo tworzenia przez siebie kolejnych produkcji - w planach ma już 8 lub 9 nowych. W dodatku właśnie wskazał on najlepszy film w swojej karierze. Cóż, jeszcze nikt z Was go nie widział. 

Słynny filmowiec najpierw udzielił szeroko komentowanego wywiadu dla Guardiana, w którym wyjawił, że trwają prace nad Gladiatorem 3; ta wiadomość sama w sobie, nawet pomimo wcześniejszych zapowiedzi, jest zaskoczeniem. Sęk w tym, że Scott jeszcze bardziej rozkręcił się w rozmowie z Dazed Digital, którą zaczął od... pochwalenia samego siebie ("Urodziłem się z dobrym okiem"). 

Później natomiast wybrał swój "może najlepszy film". Mają nim być przyszłoroczne The Dog Stars, które reżyser nakręcił w zaledwie 34 dni - jak sam stwierdza, było to "tempo tworzenia serialu telewizyjnego". Przypomnijmy, że produkcja ma traktować o postapokaliptycznym świecie, w którym rozprzestrzenił się śmiercionośny wirus. Jednym z ocalałych jest główny bohater, pilot Higg, który musi się zmierzyć ze śmiercią rodziny. W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce i Benedict Wong. 

9 pomysłów na kolejne filmy 

Na tym wcale nie koniec. Scott, który poza postprodukcją The Dog Stars chce wziąć jeszcze na warsztat kolejnego Gladiatora, prequel Obcego, biograficzny film o zespole Bee Gees, western Freewalkers (scenarzysta zmarł w trakcie pandemii, a jego historia przeleżała w szafie 45 lat), dwie wojenne produkcje (zatytułowane roboczo Bomba i Bitwa o Anglię), opowiadający o Wall Street thriller Big Dogs i szpiegowskie Queen & Country, ujawnił jeszcze jeden pomysł na projekt. To "film o piratach", w którym ma zagrać Elordi. 

Reżyserowi życzymy zdrowia i trzymamy kciuki, by dostarczył widzom jak najlepsze dzieła. Warto przypomnieć, że najstarszym aktywnym reżyserem był Manoel de Oliveira, którego ostatnia produkcja, Gebo i cień, weszła do kin, gdy jej twórca zbliżał się do 104. urodzin. Portugalczyk zmarł w 2015 roku w wieku 106 lat - najprawdopodobniej do śmierci pracował nad jeszcze jednym projektem. 

Źródło: Dazed Digital

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Ridley Scott 
The Dog Stars Gladiator III
