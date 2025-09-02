Ridley Scott wybrał swój najlepszy film - i tak nie zgadniecie. Reżyser planuje 9 kolejnych
Ridley Scott postanowił wskazać film, który jest "może" najlepszym w jego karierze. Legendarny reżyser w najnowszym wywiadzie potwierdza też mocarstwowe plany; wygląda na to, że chce jeszcze stworzyć 8 lub nawet 9 kolejnych produkcji. Jest wśród nich Gladiator 3.
Ridley Scott w listopadzie skończy 88 lat. Wiele wskazuje jednak na to, że u progu dziesiątej dekady życia legendarny reżyser zamierza tylko zwiększyć tempo tworzenia przez siebie kolejnych produkcji - w planach ma już 8 lub 9 nowych. W dodatku właśnie wskazał on najlepszy film w swojej karierze. Cóż, jeszcze nikt z Was go nie widział.
Słynny filmowiec najpierw udzielił szeroko komentowanego wywiadu dla Guardiana, w którym wyjawił, że trwają prace nad Gladiatorem 3; ta wiadomość sama w sobie, nawet pomimo wcześniejszych zapowiedzi, jest zaskoczeniem. Sęk w tym, że Scott jeszcze bardziej rozkręcił się w rozmowie z Dazed Digital, którą zaczął od... pochwalenia samego siebie ("Urodziłem się z dobrym okiem").
Później natomiast wybrał swój "może najlepszy film". Mają nim być przyszłoroczne The Dog Stars, które reżyser nakręcił w zaledwie 34 dni - jak sam stwierdza, było to "tempo tworzenia serialu telewizyjnego". Przypomnijmy, że produkcja ma traktować o postapokaliptycznym świecie, w którym rozprzestrzenił się śmiercionośny wirus. Jednym z ocalałych jest główny bohater, pilot Higg, który musi się zmierzyć ze śmiercią rodziny. W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce i Benedict Wong.
9 pomysłów na kolejne filmy
Na tym wcale nie koniec. Scott, który poza postprodukcją The Dog Stars chce wziąć jeszcze na warsztat kolejnego Gladiatora, prequel Obcego, biograficzny film o zespole Bee Gees, western Freewalkers (scenarzysta zmarł w trakcie pandemii, a jego historia przeleżała w szafie 45 lat), dwie wojenne produkcje (zatytułowane roboczo Bomba i Bitwa o Anglię), opowiadający o Wall Street thriller Big Dogs i szpiegowskie Queen & Country, ujawnił jeszcze jeden pomysł na projekt. To "film o piratach", w którym ma zagrać Elordi.
Reżyserowi życzymy zdrowia i trzymamy kciuki, by dostarczył widzom jak najlepsze dzieła. Warto przypomnieć, że najstarszym aktywnym reżyserem był Manoel de Oliveira, którego ostatnia produkcja, Gebo i cień, weszła do kin, gdy jej twórca zbliżał się do 104. urodzin. Portugalczyk zmarł w 2015 roku w wieku 106 lat - najprawdopodobniej do śmierci pracował nad jeszcze jednym projektem.
Najlepsi współcześni reżyserzy. Ridley Scott w TOP10, ale innych twórców cenimy bardziej [RANKING]
Źródło: Dazed Digital
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1985, kończy 40 lat