Ridley Scott nie był zadowolony z kontynuacji Obcego i Łowcy androidów. Nikt mu o nich nie powiedział

fot. 20th Century-Fox/Warner Bros.

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia do Gladiatora 2, czyli kontynuacji klasyka kina, który wyreżyserował Ridley Scott. Reżyser ponownie zasiądzie na stołku reżysera i pokaże realia batalii gladiatorów. Jednak nie zawsze Ridley Scott miał okazję zająć się reżyserią kontynuacji swoich uwielbianych filmów. Mimo stworzenia znakomitego Obcego, jego kontynuacje reżyserował kolejno James Cameron oraz David Fincher. Tak samo po latach to nie on stworzył Blade Runnera 2049, a Denis Villeneuve.

Okazuje się, że Ridleyowi Scottowi wcale się to nie podobało.

Ridley Scott nie był zadowolony z kontynuacji Obcego i Łowcy androidów

Tak wypowiedział się w sprawie reżyserowania kontynuacji przez innych autorów:

Wystartowałem bardzo wolno. Powinienem był zrobić kontynuacje do Obcego i Łowcy androidów. Człowiek się zmienia na przestrzeni lat. W tamtym czasie nie chciałem znów przez to przechodzić. Dlatego wtedy pojawił się James Cameron, a później też David Fincher przy okazji Obcego. Jestem twórcą dwóch serii. Większość reżyserów w Hollywood na moim poziomie nie wypuszcza ich z rąk. Ale dla mnie Obcy był dopiero drugim filmem, więc nie miałem wielkiego wyboru. Łowcę androidów zrobiłem trzeciego. Nie miałem dużego wyboru, bo miałem trudnych partnerów. To było trochę jak powitanie w Hollywood. Nigdy mi nie powiedziano i nie zapytano o kontynuacje. Można sobie wyobrazić, że nie byłem z tego powodu szczęśliwy.