Stworzył Obcego i mógł kontynuować Terminatora. Dlaczego tego nie zrobił?

James Cameron przejął pieczę nad kontynuacją Obcego po reżyserze oryginału. Ridley Scott mógł się zrewanżować tym samym i wyreżyserować Terminatora 3. Dlaczego tego nie zrobił?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Ridley Scott 
Terminator 3: Bunt maszyn fot. Warner Bros. Pictures
Ridley Scott zapoczątkował legendarną serię filmów z ksenomorfem w roli głównej, a przy okazji kontynuacji pałeczkę po nim przejął James Cameron, którego Obcy - decydujące starcie został równie pozytywnie odebrany przez krytyków i widzów, do dziś będąc uważanym za jeden z najlepszych filmów akcji science-fiction. Okazuje się, że mogło dojść do odwrotnej sytuacji, w której to Ridley Scott przejąłby markę od Camerona. 

Poznamy tajemnice twórcy Bitcoin. Reżyser Tożsamości Bourne'a zrobi film

Ridley Scott w rozmowie z The Guardian przyznał, że zaproponowano mu wyreżyserowanie 3. części Terminatora. Ostatecznie za kamerą Terminator 3: Bunt maszyn stanął Jonathan Mostow, ale to był wyraźny spadek jakości po świetnych dwóch pierwszych filmach. Scott zażądał sobie ogromnych pieniędzy, ale i tak zrezygnował z udziału w produkcji. Dlaczego?

Jestem z tego dumny. Odrzuciłem 20 milionów dolarów. Widzisz? Nie da się mnie kupić. Ktoś mi powiedział, żebym sobie zażądał tyle, co Arnie. Pomyślałem: "Czemu nie?" Powiedziałem, że chce tyle samo, co on, a oni się zgodzili. Ku***, nie mogłem w to uwierzyć. Ale nie mogłem tego zrobić. To nie moja broszka.

To jak z robieniem filmu o Bondzie. W filmach o Bondzie najważniejsza jest rozrywka i kampowość. Terminator jest jak komiks, a ja próbowałbym go zrobić realistycznym. Dlatego nigdy nie zapytali mnie o film o Bondzie, bo mógłbym to zje***.

Wedle najnowszych doniesień kolejnym projektem reżysera ma być Battle of Britain.

Wszystkie filmy Ridleya Scotta - ranking [bez Gladiatora 2]

Źródło: deadline.com

