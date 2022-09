Rings of Power - Morfydd Clark broni Galadriel. Rozpoczynała każdy dzień na planie 3 godzinami treningu

Fot. Materiały prasowe

The Lord of the Rings: The Rings of Power spotkało się z negatywną reakcją wśród wielu fanów. Pojawiła się zarówno konstruktywna krytyka, jak i zwykły hejt. Niektórym nie podobają się wybory związane z obsadą i gwiazda serialu, Morfydd Clark, wcielająca się w młodszą wersję Galadriel, postanowiła zaadresować ich niezadowolenie.

The Lord of the Rings: The Rings of Power to nowy serial fantasy od Amazona, którzy budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród fanów J.R.R. Tolkiena. Akcja rozgrywa się tysiące lat przed trylogią Petera Jacksona i zawiera wielu znanych, jak i zupełnie nowych bohaterów. Obsada jest różnorodna i składa się zarówno z wielu kobiecych postaci, jak i tych o kolorze skóry innym niż biały.

Morfydd Clark komentuje niezadowolenie związane z obsadą

Morfydd Clark w rozmowie z Inverse odniosła się do niezadowolenia związanego z różnorodną obsadą.

Tolkien był naprawdę złożoną osobą, która stworzyła naprawdę złożony świat. I pomysł, że ktokolwiek może wiedzieć na pewno, czego by sobie życzył, albo nie życzył, jest, moim zdaniem, nonsensem.

Aktorka w rozmowie z portalem Variety opowiedziała także o wcielaniu się w Galadriel. Nie spodziewała się, że jej rola będzie aż tak skupiona na aktywnościach fizycznych: pływaniu, walce, wspinaniu się, nurkowaniu. Rozpoczynała każdy dzień na planie 3 godzinami treningu, w tym walki mieczem. Aktorka zdradziła też, że jej rodzice są wielkimi fanami J.R.R. Tolkiena.

Galadriel w Rings of Power - odpowiedź na sceptycyzm fanów

Jednak jedno z najciekawszych pytań w wywiadzie z Variety dotyczyło tego, że fani mają bardzo konkretny obraz Galadriel w głowach - jako królewskiej kobiety - dlatego sceptycznie odbierają jej wersję z The Lord of the Rings: The Rings of Power, gdzie dużą rolę odgrywa jak wyżej wspomniano jej fizyczna strona.

Powiedziałabym, że ciężko zapracowała na to łagodne usposobienie. Myślę, że nie osiągniesz tego poziomu mądrości, bez przejścia przez niektóre doświadczenia. Właściwie Galadriel wypowiada się, jak z mądrością przychodzi pewna strata niewinności, co było dla mnie bardzo ważne, by odnaleźć się w tym świecie. Jak młodym jesteś, gdy masz tysiące lat? Więc pomyślałam o niewinności, którą straciła w tym czasie. Elfy w Trzeciej Erze ewoluowały do pewnego stopnia. Elfy w Pierwszej Erze wciąż są trochę nieporządne, walczą ze sobą, wyśmiewają się nawzajem. Są historią Śródziemia i ciągle ulegają przemianie. Dla nas wszystkich ciekawie było odkrywać, jak grane przez nas postacie stają się takimi, jakimi ich znamy.

