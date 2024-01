Ripley - zwiastun nowego serialu Netflixa z Andrew Scottem. Podano datę premiery

fot. Netflix

Reklama

Ripley to limitowany serial, który powstał na podstawie powieści pt. Utalentowany pan Ripley autorstwa Patricii Highsmith. Twórcą produkcji jest Steven Zaillian (Irlandczyk, Moneyball), a w tytułowego bohatera wciela się Andrew Scott. W obsadzie są również Johnny Flynn jako Dickie Greenleaf i Dakota Fanning jako Marge Sherwood.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun Ripleya. Ośmioodcinkowy psychologiczny thriller, który jest w całości czarno-biały, będzie mieć premierę 4 kwietnia na platformie Netflix.

Ripley - zwiastun

Ripley - fabuła

W Nowym Jorku lat 60. Tom Ripley zostaje zatrudniony przez bogatego mężczyznę, aby przekonał swojego krnąbrnego syna, który znajduje się we Włoszech, do powrotu do domu. Tom wkracza w spokojne życie Dickiego Greenleafa za granicą, co okazuje się pierwszym krokiem w wejście do złożonego życia pełnego oszustw, fałszu i morderstwa.

Będzie to kolejna adaptacja powieści Highsmith po filmach W pełnym słońcu (1960) oraz Utalentowany pan Ripley (1999).