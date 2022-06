Riverdale 6 - Sabrina znów w serialu. Są szczegóły

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja The CW opublikowała opis nadchodzącego odcinka serialu Riverdale. Ściślej 19. odcinka 6. sezonu, którego premiera w USA nastąpi 10 lipca (w Polsce na Netflixie). W nim też Kiernan Shipka powraca do roli Sabriny z serialu Chilling Adventures of Sabrina. Obie produkcje oparte są na powiązanych ze sobą komiksach.

Sabrina w Riverdale

Gdy kilka osób stało się ofiarami planu Percivala (Chris O'Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) wzywa swoją znajomą czarownicę Sabrinę Spellman (Kiernan Shipka) na pomoc. W tym czasie Percival daje Reggiemu (Charles Melton) ultimatum.

W obsadzie odcinka zobaczymy takich aktorów jak KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Erinn Westbrook oraz Drew Ray Tanner.

Sabrina Spellman po raz pierwszy pojawiła się w serialu Riverdale w odcinki wyemitowanym w grudniu 2021 roku. Przypomnijmy, że serial doczeka się 7. sezonu, który będzie ostatnim.