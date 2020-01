Riverdale - postać z Chilling Adventures of Sabrina pojawiła się w serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Riverdale i Chilling Adventures of Sabrina dzieją się w tym samym świecie. Choć nie doszło jeszcze do crossovera obu produkcji, fani otrzymali w 3. sezonie tego drugiego serialu, kilka wyraźnych nawiązań do produkcji z rudowłosym bohaterem. Także w 10. odcinku 4. sezonu Riverdale zatytułowanym Varsity Blues.

Twórca seriali, Roberto Aguirre-Sacasa mówił ostatnio, że crossover byłby możliwy tylko w przypadku bardzo dobrego pomysłu na spotkanie bohaterów. Jednak w samych produkcjach dochodzi do przenikania się postaci i wątków. W 10. odcinku 4. sezonu Riverdale, podczas przygotowań do meczu futbolowego, pojawia się na ekranie Billy Marlin (Ty Wood), gracz Baxter High Ravens, który pojawiał się w poprzednich sezonach Chilling Adventures of Sabrina. Zatem już nie tylko w serialu o Sabrinie pojawiają się odniesienia do Riverdale, ale działa to także w drugą stronę.

W 3. sezonie serialu o Sabrinie, fani dostrzegli nieco więcej nawiązań w tym np. wspomnienie o Pop's Chock'lit Shoppe (choć nie dosłownie). Sabrina trafia też w 3. sezonie do sąsiedniego miasteczka, ale ich poszukiwania korony kończą się niestety w lesie. Spellmanowie znajdują wówczas koronę w jednym z drzew, stwierdzając, że Blossomowie postarali się, aby ją ukryć. W produkcji pojawia się też Nathalie Boltt, czyli Penelope Blossom z Riverdale.