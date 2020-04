Riverdale - zwiastun finałowego odcinka 4. sezonu serialu. Bohaterowie kontra Mr. Honey

6 maja na antenie stacji The CW zadebiutuje 19. odcinek 4. sezonu serialu Riverdale, który jest zarazem finałowym epizodem. Wynika to ze skrócenia sezonu w związku z epidemią koronawirusa. Odcinek został zatytułowany Chapter Seventy-Six: Killing Mr. Honey. W nim po otrzymaniu listu z University of Iowa z prośbą o napisanie opowieści Jughead postanawia napisać swoją fantazję na temat zemsty na dyrektorze Honey, który zepsuł bohaterom rok. W sieci zadebiutowały zwiastun oraz zdjęcia promujące ten epizod. Materiały są dostępne poniżej.

W obsadzie odcinka znajdują się Cole Sprouse, KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Marisol Nichols, Madchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich i Charles Melton.