Road House - ile zarobił Conor McGregor? Pobił rekord The Rocka!

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Conor McGregor miał okazję pokazać swoje umiejętności walki w najnowszym remake'u Wykidajła, Road House. Jego debiutancki występ spodobał się wielu krytykom, co przyczyniło się do ogólnie pozytywnego odbioru filmu. Patrząc na jego legendarne walki, wielu internautów zastanawiało się nad tym, ile wyniosło wynagrodzenie za jego udział. Sportowiec pochwalił się swoją pensją w wywiadzie dla Good Morning Britain. Wygląda na to, że McGregor jest najlepiej zarabiającym debiutantem wszechczasów - zarobił ponad 5,5 miliona dolarów za swój występ. Tym samym pobił rekord Dwayne'a Johnsona (The Rocka), który otrzymał podobną stawkę za swój aktorski debiut w filmie Mumia powraca.

Przypomnijmy, że budżet Road House wyniósł 85 milionów dolarów.

Road House

Road House - fabuła

Reboot filmu z 1989 roku. Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Bohater szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

Film jest dostępny na platformie Amazon Prime Video.

Zobacz także:

Najlepiej zarabiający aktorzy 2023 roku

Forbes stworzył listę najlepiej zarabiających aktorów i aktorek w 2023 roku. Podane w rankingu zarobki obejmują prawie wyłącznie przychody z przedsięwzięć filmowych. W zależności od ustalonego w umowie udziału w zyskach, mogą one generować pieniądze jeszcze przez wiele lat.