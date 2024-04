Road House - rekord oglądalności pobity. Obejrzało go więcej ludzi niż obywateli niejednego kraju

fot. Laura Radford // Prime Video

Road House obejrzało więcej osób niż jakikolwiek inny film oryginalny platformy streamingowej Prime Video w historii jej istnienia. Amazon MGM Studios chwali się, że przez dwa tygodnie od premiery obejrzało go ponad 50 mln widzów. Projekt oparty jest na klasyku Wykidajło z Patrickiem Swayze.

Road House - rekord filmu

Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios mówi, że przełomowy sukces Road House to świadectwo ciężkiej pracy całej ekipy, która go realizowała. Uważa, że świat absolutnie pokochał napakowaną akcją rozrywkę, którą przygotowali.

- Dobrze widzieć, że film oglądają zarówno fani ikonicznego oryginału, jak i wielu nowych widzów. Ten niezwykły film daje wszystkim temat do rozmowy i nie moglibyśmy być bardziej dumni.

Przypomnijmy, że reżyser Doug Liman nadal nie bierze udziału w promocji z uwagi na bojkot swojego filmu. Jest wściekły na Amazona, że nie dostał on kinowej emisji, tak jak planowano. Nawet Road House został nakręcony kamerami IMAX, by można było go oglądać na największych ekranach. Wielu fanów zastanawia się jednak, czy w kinach Road House osiągnął by taką popularność, jak w platformie streamingowej.