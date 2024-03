Road House 2 - Jake Gyllenhaal o potencjalnej kontynuacji. Wziąłby w niej udział?

fot. Amazon Prime Video

Jeśli los będzie nadal sprzyjał, nowy film Amazona, Road House, może doczekać się sequela. Remake kultowego Wykidajła zbiera całkiem pozytywne recenzje od krytyków oraz widzów, a zakończenie produkcji sugeruje, że historia może być kontynuowana. Czy Jake Gyllenhaal ponownie wcieliłby się w rolę Daltona?

Road House 2 - Gyllenhaal o potencjalnym sequelu

W wywiadzie dla portalu ScreenRant, aktor zaznaczył, że z wielką chęcią powtórnie odtworzyłby rolę Daltona.

- Uwielbiam tę rolę, tego bohatera i jego humor. Uwielbiam to, dokąd mogłaby prowadzić jego historia. Pierwsze, co przeczytałem w scenariuszu, to była scena, w której pytał o ubezpieczenie i czy ich rowery są na zewnątrz. Wyczułem w tym jego esencję. Jest jeszcze wiele do odkrycia.

Road House

Road House - fabuła, gdzie obejrzeć?

Reboot filmu z 1989 roku. Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Bohater szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

Film jest już dostępny na platformie Amazon Prime Video.