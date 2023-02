Roald Dahl - jakie słowa usunięto z książek? Prace pisarza poddano edycji przez "obraźliwy" język

Fot. Materiały prasowe

Wydawca Puffin Books poddał edycji książki Roalda Dahla, by zawierały bardziej inkluzywny język. Tytuły takie jak Jakubek i brzoskwinia olbrzymka, Matylda czy Charlie i Fabryka Czekolady zostały zmienione tak, by zmodyfikować słowa, które obecnie są uważane za obraźliwe - czyli jakie?

Puffin w oświadczeniu dla The Telegraph oznajmiło, że zmiany miały wprowadzone, by książki "nadal mogły podobać się wszystkim współcześnie". Zostało to przeprowadzone przez wydawcę we współpracy z Roald Dahl Story Company, które jest obecnie własnością Netflixa. "Sensitivity readers" zostali zatrudnieni w 2020 roku, by zrecenzować książki.

Roald Dahl - jakie słowa usunięto z książek?

Augustus Gloop z Charlie i Fabryka Czekolady nie jest już określany jako "gruby" (fat), tylko "olbrzymi" (enormous). Oompa-Loompas są neutralni płciowo i nie są już nazywani "małymi mężczyznami" (small men) - zmieniono ich na "małych ludzi" (small people). Dodatkowo, nie są już opisywani jako "malutcy" (tiny), "bardzo mali" (titchy) i "nie wyżsi niż moje kolano" (no higher than my knee).

Pani Trunchbull, czarny charakter w Matyldzie, jest określana teraz jako "najgroźniejsza kobieta" (most formidable woman) zamiast "najgroźniejsza samica" (most formidable female). Za to główna bohaterka czyta Jane Austen, a nie Rudyarda Kiplinga.

Warto też wspomnieć, że zmieniono słowa określające przymiotnik "szalony" (crazy, mad), w związku z coraz większą świadomością na temat zdrowia psychicznego.

