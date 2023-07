Iron Man jedną z najlepiej obsadzonych ról? Christopher Nolan komplementuje Roberta Downey'ego Jr.

fot. materiały prasowe

Reklama

Christopher Nolan w wywiadzie w Happy Sad Confused z Joshem Horowitzem opowiedział szczegółowo o produkcji i rozwoju Oppenheimera, a wśród omawianych tematów pojawił się wątek dotyczący Roberta Downeya Jr.

Reżyser chwalił występ Downeya w roli przewodniczącego Komisji Energii Atomowej, Lewisa Straussa, w Oppenheimerze, a także docenił Jona Favreau, reżysera Iron Mana, za obsadzenie Downeya w tytułowej roli.

Favreau miał intuicję, by obsadzić go w roli Iron Mana. Uważam, że jest to jedna z najlepszych decyzji dotyczących obsady w historii kina — powiedział Nolan.

I patrz na to, dokąd to wszystko doprowadziło. Myślę, że Jon po prostu wiedział, jaki to niesamowity aktor, jaki niesamowity potencjał miał Downey. Potem pojawia się ta wspaniała charyzma, charyzma gwiazdy filmowej.

Oppenheimer - odświeżona gra aktorska Roberta Downey'ego Jr.

Christopher Nolan opisywał pracę z Robertem Downey'em Jr., który musiał przeskoczyć z roli Iron Mana do roli zwykłego człowieka:

To, co było fajne w pracy z Downeyem nad tym projektem, to móc podejść do niego i powiedzieć:„ Dobra, odłóż na bok tę charyzmę, tę gwiazdę filmową i po prostu zatrać się w tym prawdziwym człowieku, który jest tak złożony i ma tak niesamowitą rolę do odegrania w historii Oppenheimera, i patrzeć jak wraca do tego geniuszu jako aktora, który po prostu znajduje prawdę w innym człowieku i przedstawia ją {...}

Reżyser zapewniał, że wielu fanów może być zaskoczonych, ponieważ nie znają tej strony aktorstwa Downeya, a sam aktor dziękował za możliwość bycia częścią obsady, ponieważ martwił się, że jego umiejętności aktorskie zanikły w ciągu 11 lat grania Iron Mana.