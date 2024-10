Robert Pattinson będzie Batmanem w DCU? Tego chce David Zaslav

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb

Reklama

Chociaż Kinowe Uniwersum Marvela od paru lat jest w dołku, to nadal odnosi sukcesy nieporównywalnie większe od postaci z komiksów DC. Już niedługo rozpocznie się nowe, kinowe uniwersum zwane DCU i zarządzane przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana. Ma ono łączyć filmy, seriale oraz gry. Premiera Creature Commandos odbędzie się niedługo, a oficjalnym początkiem nowego uniwersum będzie film Superman w 2025 roku. Okazuje się jednak, że nie każdy ma tyle cierpliwości. David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery liczy na szybsze rezultaty i dogonienie popularnego MCU.

Według Jeffa Sneidera, jednego z wiarygodniejszych scooperów w branży, Zaslav ma być przychylny uczynieniu z Roberta Pattinsona Batmana w uniwersum DCU. Do tej pory plany były takie, że świat Matta Reevesa będzie oddzielnym tworem, a DCU otrzyma własnego Mrocznego Rycerza z innym aktorem w tejże roli. Zapowiedziano nawet oficjalnie film: The Brave and the Bold, który miałby reżyserować Andy Muschietti i opowiadać o relacji Bruce'a Wayne'a ze swoim synem.

Jeśli ta plotka się sprawdzi, to Batman z 2022 roku okaże się pierwszym oficjalnym filmem nowego DCU. Czy to oznacza, że Bruce Wayne Pattinsona pojawi się w filmach z innymi członkami Ligi Sprawiedliwości? To na razie nie jest pewne. Co sądzicie o tej plotce i rozwiązaniu Davida Zaslava?

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC