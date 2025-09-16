placeholder
Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

Robert Redford to wybitny aktor, który na przestrzeni dekad zagrał niezliczoną liczbę zapadających w pamięć ról. Prawdziwa legenda, obok której nigdy nie można było przejść obojętnie. Aktor zmarł w wieku 89 lat.
Adam Siennica
Robert Redford fot. materiały prasowe
Robert Redford zmarł w wieku 89 lat. Informację podała Cindi Berger, szefowa agencji PR-owej, która reprezentowała aktora. W oświadczeniu czytamy, że Redford odszedł we wtorek 16 września 2025 roku rano, we śnie. Przyczyna śmierci nie została podana.

Robert Redford - kariera

Jako aktor miał na koncie ponad 80 ról w filmach i serialach - zarówno klasykach kina, jak i produkcjach rozrywkowych czy artystycznych projektach. Wśród najważniejszych tytułów znajdują się: Butch Cassidy i Sundance Kid, Tacy byliśmy, Trzy dni Kondora, Wszyscy ludzie prezydenta, Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (jako świetnie oceniany czarny charakter), Piknik z niedźwiedziami, Gentleman z rewolwerem, Pożegnanie z Afryką, Elektryczny jeździec, Jeremiah Johnson, Kandydat, Żądło czy Niemoralna propozycja.

Karierę rozpoczął od seriali, takich jak Perry Mason (1957), Strefa mroku czy Nietykalni.

Ostatnią rolą aktorską Roberta Redforda był występ w filmie Avengers: Koniec gry (potem miał dwie role głosowe, więc to była ostatnia z pracą na planie), gdzie ponownie wcielił się w Alexandra Pierce’a. Produkcja ta należy do najbardziej popularnych i dochodowych w historii kina. W ostatnich latach Redford działał także jako producent, m.in. przy serialu Szepty mroku.

Jako reżyser stanął za kamerą dziesięciokrotnie. Wyreżyserował m.in. Rzekę życia, Quiz Show, Zaklinacza koni, Nazywał się Bagger Vance, Ukrytą strategię czy Spisek.

Redford miał status gwiazdy, ale wyróżniał się innym podejściem niż wielu współczesnych aktorów. Był aktywistą na rzecz ochrony środowiska i odegrał kluczową rolę w tworzeniu przestrzeni dla kina niezależnego, które wiele mu zawdzięcza.

W swojej karierze wielokrotnie zdobywał nominacje do prestiżowych nagród, w tym Oscara. Najważniejszą statuetkę otrzymał jednak tylko raz - za reżyserię filmu Zwykli ludzie, będącego jego debiutem reżyserskim. W 2002 roku przyznano mu także honorowego Oscara.

Adam Siennica
