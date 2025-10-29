fot. materiały prasowe

Portal ComicBook.com spotkał się z producentami serialu Robin Hood, Johnem Glenem i Jonathanem Englishem. W rozmowie padł temat inspiracji do serialu, a pierwsza odpowiedź może zaskoczyć: Batman: Początek w reżyserii Christophera Nolana. Chodzi o umiejętność reżysera w wyjątkowym stworzeniu genezy bohatera oraz o to, jak zbudował żyjący świat, który sprawia wrażenie prawdziwego.

Robin Hood jak Batman?

Tak producent John Glenn dodał w wypowiedzi:

- Nasza wersja jest genezą postaci. Obaj jesteśmy wielkimi fanami Nolana i jego filmu Batman: Początek. Sam mam obsesję również na punkcie Peaky Blinders, a Jonathan kocha Wikingów. Też uwielbiam ten serial, ale patrzymy na to, jak te wszystkie historie stworzyły świat, którego czujesz się częścią. Masz wrażenie, że gdzieś tam istnieje, więc sądzę, że to wszystko na nas wpłynęło.

Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu

Robin Hood bardziej historyczny

W dalszej części wywiadu ujawnili, że Robin Hood to serial, który zdecydowanie został zaplanowany na więcej niż jeden sezon. Mają wiele pomysłów i postaci, jak rozwinąć tę historię i opowiedzieć ją inaczej, niż dotąd widziano na ekranie. Jedną z kluczowych zmian, których nie widzieliśmy w kinie i telewizji w fabułach o Robin Hoodzie, jest nadanie kluczowej wagi postaci Eleonory Akwitańskiej - postaci historycznej, która jak najbardziej w mitologii Robin Hooda może odgrywać ważną rolę, ale na ekranie nie była wykorzystywana w taki sposób.

Tak wyjaśnił to Jonathan English:

- Rob i Marian są w centrum historii, ale zrobiliśmy kluczową rzecz inaczej: serial jest bardziej powiązany z wydarzeniami historycznymi. Jest bardziej wiarygodny, bo korzystamy z większego tła, umieszczając w centrum fabuły postać Eleonory Akwitańskiej, która nigdy nie była powiązana z historią Robin Hooda, ale jednocześnie jak najbardziej jest z nią związana, ponieważ książę Jan zawsze pojawia się w tych historiach, a on jest jej synem. Tak samo jak Ryszard Lwie Serce, który również jest jej synem i także pojawia się w historiach o Robin Hoodzie.

Robin Hood - opis fabuły

Bohaterem serialu jest Rob – syn saksońskiego leśniczego, który po inwazji Normanów na Anglię zakochuje się w Marian, córce normańskiego możnowładcy. Wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się wodzem grupy banitów, Marian infiltruje środowisko możnych na dworze.

Robin Hood - premiera światowa serialu odbędzie się 2 listopada. Na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje w Polsce.