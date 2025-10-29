Portal ComicBook.com spotkał się z producentami serialu Robin Hood, Johnem Glenem i Jonathanem Englishem. W rozmowie padł temat inspiracji do serialu, a pierwsza odpowiedź może zaskoczyć: Batman: Początek w reżyserii Christophera Nolana. Chodzi o umiejętność reżysera w wyjątkowym stworzeniu genezy bohatera oraz o to, jak zbudował żyjący świat, który sprawia wrażenie prawdziwego.
Robin Hood jak Batman?
Tak producent John Glenn dodał w wypowiedzi:
Robin Hood bardziej historyczny
W dalszej części wywiadu ujawnili, że Robin Hood to serial, który zdecydowanie został zaplanowany na więcej niż jeden sezon. Mają wiele pomysłów i postaci, jak rozwinąć tę historię i opowiedzieć ją inaczej, niż dotąd widziano na ekranie. Jedną z kluczowych zmian, których nie widzieliśmy w kinie i telewizji w fabułach o Robin Hoodzie, jest nadanie kluczowej wagi postaci Eleonory Akwitańskiej - postaci historycznej, która jak najbardziej w mitologii Robin Hooda może odgrywać ważną rolę, ale na ekranie nie była wykorzystywana w taki sposób.
Tak wyjaśnił to Jonathan English:
Robin Hood - opis fabuły
Bohaterem serialu jest Rob – syn saksońskiego leśniczego, który po inwazji Normanów na Anglię zakochuje się w Marian, córce normańskiego możnowładcy. Wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się wodzem grupy banitów, Marian infiltruje środowisko możnych na dworze.
Robin Hood - premiera światowa serialu odbędzie się 2 listopada. Na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje w Polsce.
Źródło: comicbook.com