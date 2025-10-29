Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy Robin Hood jak Batman: Początek. Będzie inaczej niż do tej pory

Trwa promocja nowego serialu Robin Hood, opowiadającego na nowo kultową historię o legendarnym banicie. Wygląda na to, że tym razem zobaczymy coś trochę innego, bo twórcy inspirują się komiksami, by przedstawić postać. Wyjaśnili to w wywiadzie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Robin Hood 
Robin Hood fot. materiały prasowe
Reklama

Portal ComicBook.com spotkał się z producentami serialu Robin Hood, Johnem Glenem i Jonathanem Englishem. W rozmowie padł temat inspiracji do serialu, a pierwsza odpowiedź może zaskoczyć: Batman: Początek w reżyserii Christophera Nolana. Chodzi o umiejętność reżysera w wyjątkowym stworzeniu genezy bohatera oraz o to, jak zbudował żyjący świat, który sprawia wrażenie prawdziwego.

Robin Hood jak Batman?

Tak producent John Glenn dodał w wypowiedzi:

- Nasza wersja jest genezą postaci. Obaj jesteśmy wielkimi fanami Nolana i jego filmu Batman: Początek. Sam mam obsesję również na punkcie Peaky Blinders, a Jonathan kocha Wikingów. Też uwielbiam ten serial, ale patrzymy na to, jak te wszystkie historie stworzyły świat, którego czujesz się częścią. Masz wrażenie, że gdzieś tam istnieje, więc sądzę, że to wszystko na nas wpłynęło.

Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu

arrow-left
Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
fot. Amazon MGM Studios
arrow-right

Robin Hood bardziej historyczny

W dalszej części wywiadu ujawnili, że Robin Hood to serial, który zdecydowanie został zaplanowany na więcej niż jeden sezon. Mają wiele pomysłów i postaci, jak rozwinąć tę historię i opowiedzieć ją inaczej, niż dotąd widziano na ekranie. Jedną z kluczowych zmian, których nie widzieliśmy w kinie i telewizji w fabułach o Robin Hoodzie, jest nadanie kluczowej wagi postaci Eleonory Akwitańskiej - postaci historycznej, która jak najbardziej w mitologii Robin Hooda może odgrywać ważną rolę, ale na ekranie nie była wykorzystywana w taki sposób.

Tak wyjaśnił to Jonathan English:

- Rob i Marian są w centrum historii, ale zrobiliśmy kluczową rzecz inaczej: serial jest bardziej powiązany z wydarzeniami historycznymi. Jest bardziej wiarygodny, bo korzystamy z większego tła, umieszczając w centrum fabuły postać Eleonory Akwitańskiej, która nigdy nie była powiązana z historią Robin Hooda, ale jednocześnie jak najbardziej jest z nią związana, ponieważ książę Jan zawsze pojawia się w tych historiach, a on jest jej synem. Tak samo jak Ryszard Lwie Serce, który również jest jej synem i także pojawia się w historiach o Robin Hoodzie.

Robin Hood - opis fabuły

Bohaterem serialu jest Rob – syn saksońskiego leśniczego, który po inwazji Normanów na Anglię zakochuje się w Marian, córce normańskiego możnowładcy. Wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się wodzem grupy banitów, Marian infiltruje środowisko możnych na dworze. 

Robin Hood - premiera światowa serialu odbędzie się 2 listopada. Na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje w Polsce.

Źródło: comicbook.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Robin Hood 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Robin Hood Dramat

Najnowsze

1 Wildcat - oficjalny kadr z filmu. Bohaterka grana przez Kate Beckinsale z rekwizytem z planu wyglądającym jak karabin
-

Wildcat - zwiastun filmu akcji. Kate Beckinsale kontra brytyjskie gangi

2 Pennywise - To
-
Spoilery

W którym odcinku To: Witajcie w Derry zadebiutuje Pennywise? Mamy potwierdzenie

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - czy jest scena po napisach z Obcym? Pada odpowiedź po pokazie

4 Tron: Ares
-

Jeff Bridges o klapie Tron: Ares. To nie oznacza złego filmu

5 Zbrodnie po sąsiedzku - 5. sezon
-

Zbrodnie po sąsiedzku - będzie 6. sezon. Akcja przenosi się do Europy!

6 Armie Hammer - Frontier Crucible
-

Armie Hammer powraca po oskarżeniach. Zwiastun westernu już w sieci

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV