Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ethan Hawke o roli Robina Williamsa w oscarowym filmie: "nie korzystał ze scenariusza"

Ethan Hawke w rozmowie z Variety opowiedział o poszczególnych etapach swojej kariery. Wspomniał m.in. o filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów i nieżyjącym Robinie Williamsie. Komediowy geniusz otworzył oczy młodego Hawke'a na wiele możliwości.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Stowarzyszenie Umarłyc... 
Ethan Hawke robin williams
Stowarzyszenie Umarłych Poetów fot. Buena Vista Pictures Distribution
Reklama

Stowarzyszenie Umarłych Poetów to klasyk z 1989 roku, w którym główną rolę zagrał Robin Williams. Aktor otrzymał za nią nominację do Oscara, którymi cała produkcja została obsypana. W obsadzie był też Ethan Hawke, który po latach wrócił wspomnieniami do planu zdjęciowego i opowiedział kilka ciekawostek o nieżyjącym Williamsie. Przyznał, że kierowanie Robinem na planie przez Petera Weira, reżysera, wcale nie było takie proste.

Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

Robin to geniusz komediowy, ale aktorstwo dramatyczne było wtedy nowe dla niego. Obserwowanie jego relacji z reżyserem było czymś, czego się nie da odzobaczyć. Robin Williams nie korzystał ze scenariusza i nie wiedziałem wtedy, że tak można. Jeśli miał pomysł, to po prostu go realizował. Nie pytał o pozwolenie. To otworzyło nowe drzwi w mojej głowie - że można grać w ten sposób.

Peterowi to odpowiadało dopóki scena nadal miała taki wydźwięk, jak w scenariuszu. Najważniejsze, że pracowali ze sobą. [...] Nie musisz być taki sam, jak ktoś inny. Nie musisz kogoś nienawidzić za to, że jest od ciebie inny. Ta wspólna wyobraźnia staje się czymś bardzo, ale to bardzo potężnym. Film staje się większy, bo przestaje być pomysłem tylko jednego człowieka. Posiada wiele perspektyw.

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Stowarzyszenie Umarłyc... 
Ethan Hawke robin williams
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,1

1989
Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Oglądaj TERAZ Stowarzyszenie Umarłych Poetów Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Stray
-

Listopadowa oferta PS Plus bez tajemnic. Przeciek się potwierdził

2 Nie możemy zapomnieć o charakteryzacji Colina Farrella w „Pingwinie”. Mike Marino, nakładając makijaż, starał się przemycić różne elementy przywodzące na myśl Pingwina, na przykład nos w kształcie ptasiego dzioba czy krzaczaste brwi. Ponoć na końcu jego makijaż ważył ponad dwa kilogramy. Na szczęście sam proces aplikacji udało się skrócić z trzech godzin do półtorej.
-

Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

3 Resident Evil: Requiem
-

Capcom romansuje z Nintendo. Resident Evil Requiem otrzyma własny Pro Controller i figurkę Amiibo

4 Jason Statham
-

Jason Statham szósty raz z Guyem Ritchiem! Powrót do świata brytyjskich gangsterów

5 GTA 6
-

Kiedy trzeci zwiastun GTA 6? Rockstar Games podgrzewa atmosferę, fani snują teorie

6 8. Wyprzedzają ludzi o miliony lat - według osi czasu przedstawionej w filmach, w zasadzie Minionki istnieją od 3,8 miliarda lat. Zatem mają zdecydowanie więcej doświadczenia niż ludzie, ponieważ podążały za wieloma prehistorycznymi stworzeniami. 
-

Minionki 3 - wyciekło audio z pokazu testowego. Znamy tytuł i nowe szczegóły filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV