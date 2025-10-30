Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

Fot. Materiały prasowe

Obsada kontynuacji Batmana i wszyscy fani Mrocznego Rycerza długo czekali, aż Matt Reeves w końcu dokończy scenariusz do nowego filmu z Robertem Pattinsonem w roli Bruce'a Wayne'a. Na szczęście w końcu tak się stało, a produkcja ruszy pełną parą w 2026 roku. Colin Farrell, który grał Pingwina w 1. filmie i osobnym serialu, pochwalił pracę wykonaną przez reżysera. Wspomniał też o projekcie DCU, który na razie trafił do szuflady.

Podzieliłem się z Mattem wieloma myślami na temat scenariusza. Uważam, że to arcydzieło swojego gatunku. Jest świetny, a Robert [Pattinson] zabierze widownię na piękną podróż. To bardzo inteligentny, gęsty scenariusz. Jest głęboki i pełen detali. Już zaczynam mówić za dużo. Myślę, że [Matt Reeves] zrobi nieprawdopodobny film.

Farrell był też blisko dołączenia do DCU w ramach filmu Sgt. Rock w reżyserii Luci Guadagnino. Do niego również przeczytał scenariusz i był bliski głównej roli w całej produkcji.

Boże, to był fantastyczny scenariusz. Zastanawiam się, co się dzieje z tym filmem. Miałem go zrobić z Lucą. Nie mam pojęcia, co dalej. Ten film powinien zostać zrobiony.